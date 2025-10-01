Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump: 'Nước Mỹ sẽ bị xúc phạm nếu tôi không nhận Nobel Hòa bình'

  • Thứ tư, 1/10/2025 14:59 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nếu ông không được trao giải Nobel Hòa bình sau hàng loạt nỗ lực chấm dứt xung đột toàn cầu, đó sẽ là “sự xúc phạm” đối với nước Mỹ.

Ông Trump phát biểu tại căn cứ quân sự Quantico, bang Virginia (Mỹ) ngày 30/9. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi đã xử lý được 8 cuộc xung đột chỉ trong 8 tháng - một thành tích vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng liệu tôi có được trao Nobel hay không? Chắc chắn là không. Giải thưởng sẽ lại rơi vào tay một người chẳng làm được gì cả”, ông Trump phát biểu ngày 30/9 trước hàng trăm tướng lĩnh trong cuộc họp tại Quantico, bang Virginia (Mỹ), theo AFP.

Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng, ông Trump liên tục xây dựng hình ảnh “Tổng thống hòa bình”, khẳng định đã ngăn chặn nhiều cuộc chiến và coi bản thân hoàn toàn xứng đáng với Nobel Hòa bình. Giải thưởng năm nay sẽ được công bố ngày 10/10 tới.

Theo ông Trump, giải Nobel nhiều khả năng sẽ được trao cho “một nhà văn chuyên viết về tư duy của Donald Trump và cách chấm dứt chiến tranh”.

“Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là sự xúc phạm nghiêm trọng với nước Mỹ. Tôi không cần giải thưởng cho riêng mình, nhưng nước Mỹ xứng đáng được vinh danh, vì chưa từng có điều gì tương tự”, ông nhấn mạnh.

Chính quyền Trump gần đây công bố danh sách 7 cuộc xung đột mà ông tuyên bố đã góp phần chấm dứt, gồm: Campuchia - Thái Lan, Kosovo - Serbia, Congo - Rwanda, Pakistan - Ấn Độ, Israel - Iran, Ai Cập - Ethiopia, và Armenia - Azerbaijan.

Tuy nhiên, tại Oslo (Na Uy), nơi diễn ra lễ trao giải, nhiều chuyên gia cho rằng cơ hội ông Trump nhận Nobel gần như bằng không.

“Hoàn toàn không thể tưởng tượng được chuyện đó”, nhà sử học Oeivind Stenersen, đồng tác giả một cuốn sách nghiên cứu về giải Nobel Hòa bình, khẳng định.

Ủy ban Nobel Na Uy cũng nhấn mạnh họ không chịu tác động từ bất kỳ yếu tố bên ngoài nào. “Truyền thông thường rất chú ý đến các ứng viên, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quá trình thảo luận trong ủy ban”, thư ký Kristian Berg Harpviken cho biết.

Theo giới phân tích, tham vọng Nobel của ông Trump đang vướng hai thách thức lớn: xung đột ở Ukraine và chiến sự tại Gaza.

Paul Stares, chuyên gia về ngăn ngừa xung đột thuộc Hội đồng Đối ngoại Mỹ, nhận định: “Nỗ lực của ông Trump là đáng ghi nhận, nhưng hòa bình lâu dài không thể đạt được chỉ bằng vài thỏa thuận ngừng bắn. Xây dựng hòa bình đòi hỏi ngoại giao kiên nhẫn và bền bỉ hơn nhiều”.

Ông Trump ‘có cửa’ thắng Nobel Hòa bình 2025?

Ông Donald Trump từ lâu định vị bản thân như người kiến tạo hòa bình trên khắp thế giới, song nhiều chuyên gia nhận định tổng thống Mỹ khó có thể giành giải Nobel Hòa bình vào ngày 10/10 tới.

06:07 28/9/2025

Nếu muốn giải Nobel Hòa bình, TT Trump cần chấm dứt chiến tranh ở Gaza

Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nhận giải Nobel Hòa bình, ông cần phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza và ông có vị thế tốt hơn Pháp để làm điều đó. Đây là nhận định của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước báo giới ngày 23/9.

10:02 24/9/2025

Ông Trump và khát khao giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump không giấu tham vọng được nhớ đến là người mang lại hòa bình cho thế giới.

05:42 12/8/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

Nobel Hòa bình điểm nóng xung đột Donald Trump Ai Cập Nobel Israel Mỹ Thái Lan Trung Đông Iran Campuchia ông Trump nước Mỹ Campuchia - Thái Lan Pakistan - Ấn Độ Israel - Iran

  • Giải Nobel

    Giải Nobel

    Giải Nobel được đặt theo tên của nhà phát minh, kỹ sư Afred Nobel là một tập hợp các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Lễ trao giải được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển (trừ giải hòa bình tổ chức ở Oslo, Na Uy). Mỗi người đoạt giải sẽ được nhận huy chương vàng, bằng tốt nghiệp và một khoản tiền được quyết định bởi Quỹ Nobel.

    Bạn có biết: Từ năm 1901 đến năm 2016, giải thưởng Nobel đã được trao tặng 579 lần cho 911 người và các tổ chức.

    • Lần đầu tiên: 1901
    • Được trao bởi: Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Viện Karolinska, Hội đồng Nobel Na Uy

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Chinh phu My dong cua hinh anh

Chính phủ Mỹ đóng cửa

2 giờ trước 13:32 1/10/2025

0

Sau cuộc bỏ phiếu gia hạn ngân sách tại Thượng viện thất bại vào ngày 30/9, Chính phủ Mỹ đã chính thức bị đóng cửa một phần từ 0h ngày 1/10 (giờ địa phương).

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý