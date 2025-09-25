Ông Trump 'loại bỏ' ông Biden

Tại Nhà Trắng, ông Trump đã thay thế chân dung người tiền nhiệm Biden bằng ảnh chiếc bút autopen - công cụ từng bị ông chỉ trích là bằng chứng cho các sắc lệnh "vô hiệu lực".

Cựu Tổng thống Joe Biden bị thay bằng... bút ký tự động trong “Đại lộ Danh vọng” của ông Trump. Ảnh: X/The White House.

Theo New York Post, ngày 24/9 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump chính thức ra mắt "Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ" tại Nhà Trắng - một không gian trưng bày mới với ảnh chân dung của 45 đời tổng thống Mỹ trong khung mạ vàng: từ George Washington đến Donald Trump.

"Đại lộ Danh vọng Tổng thống" được đặt tại hành lang phía Tây - khu vực nối liền Vườn Hồng với các phòng làm việc của tổng thống, bao gồm cả Phòng Bầu dục.

Trên nền tường sơn trắng mới được tu sửa, hàng loạt khung ảnh viền vàng được treo trang trọng, bắt đầu từ cố Tổng thống George Washington và kết thúc bằng ảnh của ông Trump.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại nằm ở bức chân dung vắng mặt: khung hình vốn dành cho ông Biden, người tiền nhiệm ông Trump, đã bị thay thế bằng hình ảnh một chiếc bút ký tự động đầy ẩn ý.

Trợ lý truyền thông Margo Martin chia sẻ trên mạng xã hội: “Đại lộ Danh vọng Tổng thống đã đến hành lang phía Tây. Hãy chờ xem…”, kèm theo video toàn cảnh hành lang với những bức ảnh lần lượt được hé lộ khép lại bằng hình ông Trump và chiếc autopen từng gây tranh cãi.

Tổng thống Donald Trump trực tiếp kiểm tra dãy ảnh chân dung mới treo tại hành lang Cánh Tây Nhà Trắng. Ảnh: X/The White House.

Trước đó, ông Trump từng chỉ trích việc ông Biden sử dụng bút tự động để ký các sắc lệnh ân xá, gọi đây là hành động “vô hiệu lực” và “thiếu chính danh”.

“Những lệnh ân xá đó là vô nghĩa. Ông ta ký bằng bút tự động, trong khi bản thân còn không biết mình đang ký cái gì”, ông Trump phát biểu hồi tháng 3.

Tại Mỹ, bút tự động (autopen) là công cụ có khả năng tái tạo chữ ký, thường được sử dụng trong các tình huống cần xử lý khối lượng lớn văn bản.

Theo một bản ghi nhớ từ thời Tổng thống George W. Bush, người đứng đầu Nhà Trắng có thể ủy quyền cho cấp dưới sử dụng bút tự động ký thay trong một số trường hợp. Không riêng ông Biden, trước đó Tổng thống Barack Obama cũng từng sử dụng thiết bị này để ký các dự luật về ngân sách và cơ sở hạ tầng.

“Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ” là một phần trong dự án cải tạo Nhà Trắng quy mô lớn của ông Trump. Ngoài không gian trưng bày chân dung các tổng thống, ông Trump còn cho dát vàng Phòng Bầu dục, lát đá cẩm thạch tại Vườn Hồng, xây dựng một phòng khiêu vũ mới và dựng hai cột cờ cao 27 m trên bãi cỏ phía trước Nhà Trắng.