Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump 'loại bỏ' ông Biden

  • Thứ năm, 25/9/2025 14:06 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Tại Nhà Trắng, ông Trump đã thay thế chân dung người tiền nhiệm Biden bằng ảnh chiếc bút autopen - công cụ từng bị ông chỉ trích là bằng chứng cho các sắc lệnh "vô hiệu lực".

Cựu Tổng thống Joe Biden bị thay bằng... bút ký tự động trong “Đại lộ Danh vọng” của ông Trump. Ảnh: X/The White House.

Theo New York Post, ngày 24/9 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump chính thức ra mắt "Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ" tại Nhà Trắng - một không gian trưng bày mới với ảnh chân dung của 45 đời tổng thống Mỹ trong khung mạ vàng: từ George Washington đến Donald Trump.

"Đại lộ Danh vọng Tổng thống" được đặt tại hành lang phía Tây - khu vực nối liền Vườn Hồng với các phòng làm việc của tổng thống, bao gồm cả Phòng Bầu dục.

Trên nền tường sơn trắng mới được tu sửa, hàng loạt khung ảnh viền vàng được treo trang trọng, bắt đầu từ cố Tổng thống George Washington và kết thúc bằng ảnh của ông Trump.

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất lại nằm ở bức chân dung vắng mặt: khung hình vốn dành cho ông Biden, người tiền nhiệm ông Trump, đã bị thay thế bằng hình ảnh một chiếc bút ký tự động đầy ẩn ý.

Trợ lý truyền thông Margo Martin chia sẻ trên mạng xã hội: “Đại lộ Danh vọng Tổng thống đã đến hành lang phía Tây. Hãy chờ xem…”, kèm theo video toàn cảnh hành lang với những bức ảnh lần lượt được hé lộ khép lại bằng hình ông Trump và chiếc autopen từng gây tranh cãi.

chinh tri My, nuoc My, Tong thong My anh 1

Tổng thống Donald Trump trực tiếp kiểm tra dãy ảnh chân dung mới treo tại hành lang Cánh Tây Nhà Trắng. Ảnh: X/The White House.

Trước đó, ông Trump từng chỉ trích việc ông Biden sử dụng bút tự động để ký các sắc lệnh ân xá, gọi đây là hành động “vô hiệu lực” và “thiếu chính danh”.

“Những lệnh ân xá đó là vô nghĩa. Ông ta ký bằng bút tự động, trong khi bản thân còn không biết mình đang ký cái gì”, ông Trump phát biểu hồi tháng 3.

Tại Mỹ, bút tự động (autopen) là công cụ có khả năng tái tạo chữ ký, thường được sử dụng trong các tình huống cần xử lý khối lượng lớn văn bản.

Theo một bản ghi nhớ từ thời Tổng thống George W. Bush, người đứng đầu Nhà Trắng có thể ủy quyền cho cấp dưới sử dụng bút tự động ký thay trong một số trường hợp. Không riêng ông Biden, trước đó Tổng thống Barack Obama cũng từng sử dụng thiết bị này để ký các dự luật về ngân sách và cơ sở hạ tầng.

“Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ” là một phần trong dự án cải tạo Nhà Trắng quy mô lớn của ông Trump. Ngoài không gian trưng bày chân dung các tổng thống, ông Trump còn cho dát vàng Phòng Bầu dục, lát đá cẩm thạch tại Vườn Hồng, xây dựng một phòng khiêu vũ mới và dựng hai cột cờ cao 27 m trên bãi cỏ phía trước Nhà Trắng.

Ông Medvedev phản ứng khi TT Trump gọi Nga là 'hổ giấy'

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ông Trump sau khi vị Tổng thống Mỹ gọi Nga là “hổ giấy” và thay đổi lập trường về cuộc xung đột Ukraine.

10 giờ trước

Ông Trump: Vụ ám sát Charlie Kirk là 'đòn đánh vào giá trị nước Mỹ'

Tại lễ tưởng niệm nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk ở bang Arizona ngày 21/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện để vinh danh người mà ông coi là “người bạn thân thiết”.

08:21 22/9/2025

Bất ngờ xuất hiện tượng vàng ông Trump cầm Bitcoin

Ngày 17/9, một bức tượng vàng khổng lồ cao khoảng 3,6 mét khắc họa Tổng thống Donald Trump cầm đồng xu có biểu tượng Bitcoin bất ngờ xuất hiện bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ.

21:03 18/9/2025

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

chính trị Mỹ nước Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump Mỹ ông Trump ông Biden autopen bút ký tự động cải tạo Nhà Trắng Đại lộ Danh vọng

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ukraine tuyen bo ban ha cuong kich Su-34 Nga hinh anh

Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-34 Nga

1 giờ trước 19:24 25/9/2025

0

“Một chiếc Su-34 của đối phương đã bị bắn hạ”, Không quân Ukraine thông báo và cho biết vụ việc xảy ra trên mặt trận Zaporizhzhia lúc khoảng 4h sáng 25/9.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý