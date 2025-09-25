Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Medvedev phản ứng khi TT Trump gọi Nga là 'hổ giấy'

  • Thứ năm, 25/9/2025 10:25 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ông Trump sau khi vị Tổng thống Mỹ gọi Nga là “hổ giấy” và thay đổi lập trường về cuộc xung đột Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Phát biểu trên kênh Telegram cá nhân ngày 24/9, Cựu Tổng thống Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - đã mỉa mai mạnh mẽ phát ngôn của ông Trump, cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang “sống trong một thực tại song song” và tự vẽ nên bức tranh sai lệch về chiến sự Ukraine, Newsweek đưa tin.

"Ông Trump lại rơi vào thực tại ảo quen thuộc, nơi ông ta tung ra những câu thần chú chính trị kiểu cũ về việc Nga đang yếu thế. Sau cuộc gặp với Kyiv và Paris, ông ta lại đăng một bản tin ‘gây sốc’ về của Ukraine, sự sụp đổ của kinh tế Nga, cảnh người dân xếp hàng mua khí đốt, và tất nhiên là cả ‘hổ giấy’", ông Medvedev viết.

Trong phần tiếp theo của bài đăng, ông Medvedev tiếp tục công kích gay gắt, ví von thế giới mà ông Trump đang mô tả là “một thực tại ảo nơi Ukraine giành ưu thế và kinh tế Ukraine bùng nổ nhờ chính nguồn lực của họ”.

Ông cũng không ngần ngại chỉ trích cả các đời tổng thống Mỹ trước đây, cho rằng “Obama và Biden từ lâu đã sống hạnh phúc trong thực tại ấy”.

Tuy nhiên, theo ông Medvedev, những phát ngôn như vậy từ ông Trump không có gì đáng ngạc nhiên, vì “ông ta thường xuyên thay đổi”.

“Tôi không nghi ngờ gì rằng vài ngày tới, ông Trump sẽ lại quay ngoắt. Có thể ông ấy sẽ yêu cầu nghệ sĩ dương cầm màu xanh (cách nói mỉa mai ông Zelensky) ký vào văn bản đầu hàng. Hoặc biết đâu ông ta sẽ bay lên sao Hỏa với Elon Musk, người vừa được ‘tha thứ’. Hay cũng có thể ông ta sẽ làm điều gì đó thật đặc biệt - một hành động có thể giúp ông ta giành giải Nobel”, ông Medvedev châm biếm.

Ở phần kết, ông Medvedev còn mỉa mai cách ông Trump thường kết thúc các bài đăng của mình trên mạng xã hội: "Cảm ơn vì sự quan tâm của các vị đối với chủ đề này".

Trước đó một ngày, sau cuộc hội kiến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Ukraine, với sự hỗ trợ từ châu Âu, hiện có đủ khả năng để "chiến đấu và giành lại lãnh thổ ban đầu".

Ông đồng thời mô tả Nga là "một con hổ giấy" và cho rằng Moscow đang rơi vào "khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng".

“Nga đã bước vào một cuộc xung đột vô nghĩa suốt ba năm rưỡi - một cuộc xung đột mà một cường quốc quân sự thực thụ đáng ra chỉ cần chưa đầy một tuần để giành chiến thắng. Điều đó không khiến Nga đáng gờm, mà khiến họ trông giống như một con hổ giấy”, ông Trump viết.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó cũng lên tiếng phản bác tuyên bố của ông Trump. Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: "Nga thường được ví như một con gấu và không có ‘gấu giấy’ nào cả. Nga là gấu thật".

Phương Linh

