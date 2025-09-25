Thông điệp mới của ông Trump được gửi tới Moscow

Trong cuộc gặp tại New York, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã chuyển lời kêu gọi của Tổng thống Trump tới Nga, yêu cầu chấm dứt xung đột và hướng tới hòa bình lâu dài.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại New York (Mỹ) ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Ngày 24/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại New York, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump vừa thay đổi đáng kể quan điểm liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.



Đây được xem là cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa hai bên kể từ lần gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại bang Alaska vào tháng 8.

Theo hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết, trong cuộc gặp, ông Rubio đã truyền đạt thông điệp của Tổng thống Trump, kêu gọi chấm dứt các hành động bạo lực và hối thúc Moscow có những bước đi thiết thực nhằm tiến tới một giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã bác bỏ lập luận của Washington, cho rằng chính Ukraine cùng với một số nước châu Âu phải chịu trách nhiệm về việc kéo dài cuộc xung đột.

Bộ Ngoại giao Nga dẫn lời ông Lavrov nhấn mạnh: “Không thể chấp nhận được các kế hoạch do Kyiv và một số quốc gia châu Âu thúc đẩy nhằm tiếp tục kéo dài xung đột”.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ điều chỉnh lập trường về vấn đề Ukraine. Trái với quan điểm trước đây rằng Ukraine nên cân nhắc nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình, ông Trump nay tuyên bố Ukraine, với sự hậu thuẫn từ châu Âu, hoàn toàn có khả năng “chiến đấu và giành lại lãnh thổ ban đầu”.

Ông thậm chí gọi Nga là “hổ giấy” - một phát ngôn gây nhiều tranh cãi và khiến Moscow phản ứng gay gắt.

Ngay ngày hôm sau, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng đáp trả mạnh mẽ. Ông Peskov tuyên bố lực lượng Nga đang “tiến công trên mọi mặt trận” tại Ukraine và khẳng định tình hình chiến sự đang nghiêng về phía Nga.

“Nga thường được ví như một con gấu. Và không có chuyện 'gấu giấy' ở đây. Nga là gấu thật”, ông Peskov nhấn mạnh.