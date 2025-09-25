Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Đệ nhất phu nhân Mỹ từ chối gặp riêng Đệ nhất phu nhân Ukraine

  • Thứ năm, 25/9/2025 08:15 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Nhà Trắng tiết lộ Đệ nhất phu nhân Ukraine đã nhiều lần chủ động liên hệ để thu xếp một cuộc gặp song phương với bà Melania, tuy nhiên mọi nỗ lực đều không thành công.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump phát biểu tại sự kiện ngày 23/9. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox & Friends, ông Marc Beckman, cố vấn cấp cao của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, cho biết: “Bà Zelenska đã nhiều lần ngỏ ý muốn tổ chức một cuộc gặp riêng, nhưng điều đó chưa từng diễn ra. Đệ nhất phu nhân Melania luôn thể hiện sự nhã nhặn, bà ấy sẵn sàng chào hỏi một cách lịch sự tại các sự kiện, nhưng không hề có kế hoạch cho bất kỳ cuộc gặp cá nhân nào”.

Ngày 23/9, trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, bà Melania Trump đã chủ trì buổi tiếp đón các phu nhân, phu quân của nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị.

Tại đây, bà công bố sáng kiến liên minh quốc tế mới nhằm thúc đẩy phúc lợi trẻ em và đảm bảo an toàn trong thời đại trí tuệ nhân tạo - một dự án mà bà kêu gọi sự tham gia từ các đối tác toàn cầu.

Phu nhân Ukraine, bà Zelenska, có mặt ở hàng ghế đầu và nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của bà Melania về việc tìm kiếm “những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ thế hệ tương lai”.

Diện bộ vest trắng ngà thanh lịch của thương hiệu Dolce & Gabbana, Đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là với trẻ em.

Tuy nhiên, ngay sau bài phát biểu, bà Melania đã rời hội trường khi buổi lễ vẫn đang diễn ra, không có thêm bất kỳ tương tác nào với bà Zelenska.

Ong Marc Beckman, gap song phuong, anh 1

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska tham dự một cuộc họp ngày 23/9. Ảnh: Shutterstock

Trước đó, vào tháng 8, bà Melania Trump đã gửi một bức thư cá nhân đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề cập đến “bóng tối xung đột” đang bao trùm cuộc sống của nhiều đứa trẻ.

Trong thư, bà kêu gọi ông Putin tận dụng ảnh hưởng của mình để "một lần nữa mang lại tiếng cười trong trẻo cho các em nhỏ".

Dù không đề cập trực tiếp đến Ukraine, nội dung bức thư được cho là liên quan đến những hệ lụy từ xung đột tại quốc gia này. Tổng thống Donald Trump đã trao tận tay bức thư cho ông Putin trong cuộc gặp tại Alaska ngày 15/8.

Cũng trong tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trao cho ông Trump một bức thư từ phu nhân Olena Zelenska gửi đến bà Melania. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của bức thư này đến nay vẫn chưa được tiết lộ.

Phương Linh

Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-34 Nga

Ukraine tuyên bố bắn hạ cường kích Su-34 Nga

1 giờ trước 19:24 25/9/2025

0

“Một chiếc Su-34 của đối phương đã bị bắn hạ”, Không quân Ukraine thông báo và cho biết vụ việc xảy ra trên mặt trận Zaporizhzhia lúc khoảng 4h sáng 25/9.

