Ông Trump: 'Kirk có thể đã thành tổng thống Mỹ trong tương lai'

  • Thứ sáu, 12/9/2025 07:50 (GMT+7)
Tổng thống Donald Trump bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước cái chết của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, người ông cho rằng “có thể đã trở thành tổng thống trong tương lai”.

Ông Trump trong lễ tưởng niệm 11/9 tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên chương trình “Squawk Box” sáng 11/9, MC kỳ cựu Joe Kernen của CNBC kể lại cuộc điện thoại riêng với ông Trump.

Theo Kernen, trong cuộc trò chuyện, ông Trump xúc động nói rằng Kirk là “một cá nhân tuyệt vời”, đã giúp ông rất nhiều trong cuộc bầu cử trước và là “một người đàn ông tài năng”. Ông Trump cũng tin rằng nước Mỹ “sẽ hàn gắn và đoàn kết trở lại nếu tất cả cùng hướng đến chiến thắng”.

Charlie Kirk, 31 tuổi, đồng sáng lập tổ chức bảo thủ trẻ Turning Point USA, đã bị ám sát ngày 10/9 trong một sự kiện tại Đại học Utah Valley. Theo các quan chức an ninh, hung thủ bắn một phát đạn chí mạng từ mái một tòa nhà lân cận rồi bỏ trốn. Cho đến nay, lực lượng chức năng vẫn đang ráo riết truy lùng nghi phạm.

Tổng thống Trump là người đầu tiên công bố tin Kirk qua đời tại bệnh viện địa phương. Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Charlie Kirk vĩ đại, thậm chí huyền thoại, đã ra đi. Không ai thấu hiểu trái tim của giới trẻ Mỹ hơn ông. Tất cả đều yêu mến, ngưỡng mộ Charlie, đặc biệt là tôi. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến vợ ông, Erika, và gia đình”.

Tối 11/9, Tổng thống Mỹ tiếp tục đăng tải một video, gọi Kirk là “liệt sĩ”, đồng thời khẳng định sẽ truy tặng ông Huân chương Tự do Tổng thống - phần thưởng dân sự cao quý nhất nước Mỹ - trong lễ tưởng niệm 11/9 tại Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, cuộc điều tra vẫn tiếp diễn với sự tham gia trực tiếp của Giám đốc FBI Kash Patel. Một chi tiết mới được FBI công bố đã gây chú ý trong vụ ám sát Charlie Kirk là chiếc áo đen mà nghi phạm mặc, được camera an ninh ghi lại.

vu am sat Charlie Kirk anh 1vu am sat Charlie Kirk anh 2

FBI công bố hình ảnh nghi phạm.

Theo FBI, đây là loại áo thun in hình đại bàng và quốc kỳ Mỹ, kèm dòng chữ “Land of the Free, Home of the Brave”. Quỹ Cựu chiến binh khuyết tật quốc gia (DVNF) xác nhận từng tặng miễn phí mẫu áo này cho nhà tài trợ, nhưng chưa bao giờ bán ra thị trường.

Hiện áo được rao bán rộng rãi trên eBay, cả phiên bản tay dài và tay ngắn, nên chưa rõ chính xác mẫu mà nghi phạm mặc.

Loạt vụ ám sát chính trị rúng động nước Mỹ trong một năm qua

Trong vòng hơn một năm, nước Mỹ liên tiếp chứng kiến những vụ ám sát gây chấn động, từ cựu tổng thống, nghị sĩ, đến các nhà hoạt động chính trị.

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

