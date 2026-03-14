Mỹ bác đề xuất chuyển uranium đã làm giàu của Iran sang Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc chuyển lượng urani đã làm giàu của Iran sang Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Israel với Iran.

Trang tin Axios ngày 11/3 cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Putin đã nêu một số ý tưởng nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, trong đó có đề xuất liên quan việc chuyển urani.

Tuy nhiên, ông Trump đã từ chối và nêu một số ý tưởng của mình. Axios cũng dẫn lời một quan chức Mỹ nhấn mạnh lập trường của Mỹ là cần bảo đảm lượng urani này được kiểm soát an toàn.

Hiện chưa rõ Iran có chấp nhận đề xuất trên của Nga hay không. Tuy nhiên, trong vòng đàm phán cuối cùng trước khi nổ ra xung đột, Iran cũng bác ý tưởng chuyển urani ra nước ngoài và đề xuất pha loãng lượng urani này ngay tại các cơ sở trong nước dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc triển khai lực lượng tác chiến đặc biệt vào Iran để bảo đảm an toàn hạt nhân hoặc thu giữ lượng urani làm giàu cao của nước này.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 13/3 về khả năng Mỹ thu hồi lượng urani đã làm giàu từ Iran, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta không tập trung vào điều đó. Nhưng vào một thời điểm nào đó, có thể chúng ta sẽ làm vậy".