Mỹ bác đề xuất chuyển uranium đã làm giàu của Iran sang Nga

  • Thứ bảy, 14/3/2026 18:27 (GMT+7)
Ảnh minh họa: Vietnam+

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc chuyển lượng urani đã làm giàu của Iran sang Nga trong khuôn khổ một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Israel với Iran.

Trang tin Axios ngày 11/3 cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, Tổng thống Putin đã nêu một số ý tưởng nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, trong đó có đề xuất liên quan việc chuyển urani.

Tuy nhiên, ông Trump đã từ chối và nêu một số ý tưởng của mình. Axios cũng dẫn lời một quan chức Mỹ nhấn mạnh lập trường của Mỹ là cần bảo đảm lượng urani này được kiểm soát an toàn.

Hiện chưa rõ Iran có chấp nhận đề xuất trên của Nga hay không. Tuy nhiên, trong vòng đàm phán cuối cùng trước khi nổ ra xung đột, Iran cũng bác ý tưởng chuyển urani ra nước ngoài và đề xuất pha loãng lượng urani này ngay tại các cơ sở trong nước dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA).

Trong một diễn biến liên quan, chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc triển khai lực lượng tác chiến đặc biệt vào Iran để bảo đảm an toàn hạt nhân hoặc thu giữ lượng urani làm giàu cao của nước này.

Trả lời phỏng vấn Fox News ngày 13/3 về khả năng Mỹ thu hồi lượng urani đã làm giàu từ Iran, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta không tập trung vào điều đó. Nhưng vào một thời điểm nào đó, có thể chúng ta sẽ làm vậy".

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

TTXVN

Mỹ có 'chiến đấu đến cùng' ở Iran?

Khi Tehran nhắm vào dầu mỏ và eo biển Hormuz nhằm gây áp lực kinh tế toàn cầu, chính quyền Trump phải lựa chọn giữa kết thúc sớm cuộc chiến hay mở rộng chiến dịch quân sự chống Iran.

Các nước Vùng Vịnh quyết né cuộc chiến Iran

Dù phải hứng chịu các đòn trả đũa từ Iran và sức ép tham chiến ngày càng lớn từ ông Trump, các nước trong khu vực Vùng Vịnh vẫn kiên quyết đứng ngoài cuộc chiến.

