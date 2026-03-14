Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 3 kể từ đầu năm

  • Thứ bảy, 14/3/2026 18:17 (GMT+7)
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên ngày 14/3 đã phóng khoảng 10 quả tên lửa đạn đạo từ khu vực Sunan hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu khu trục Choe Hyon của Triều Tiên ngày 10/3/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Yonhap, JCS phát hiện các vụ phóng này vào khoảng 13h20 ngày 14/3 giờ địa phương (tức 11h20 cùng ngày, theo giờ Việt Nam). Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 3 của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm đến nay.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin về các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với MỹNhật Bản, tăng cường phối hợp giám sát để đề phòng khả năng tiếp tục có thêm các vụ phóng.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận các tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại từ vụ phóng.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang triển khai cuộc tập trận quân sự mùa Xuân thường niên mang tên “Lá chắn Tự do” (Freedom Shield) kéo dài 11 ngày, kể từ ngày 9/3.

Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao mức độ sẵn sàng của liên minh Mỹ - Hàn, song từ lâu đã bị Triều Tiên chỉ trích là hoạt động “tập dượt cho một cuộc xâm lược”.

Trước đó trong tuần này, phía Triều Tiên đã lên án các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn và cảnh báo về những “hậu quả khôn lường”.

Ngoài ra, truyền thông quốc gia Triều Tiên gần đây cũng đưa tin nước này đã thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu khu trục Choe Hyon, đồng thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì và mở rộng “lực lượng răn đe hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy”.

TTXVN

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

