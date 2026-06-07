Triều Tiên ra tuyên bố đáng chú ý về vũ khí hạt nhân vào thời điểm đặc biệt

Bình Nhưỡng nhấn mạnh vị thế của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là “hoàn toàn không thể đảo ngược” và cam kết sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào vị thế đó.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 4/9/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 7/6 cho biết truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin rằng bà Kim Yo-jong, người em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh vị thế của Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là “hoàn toàn không thể đảo ngược” và cam kết sẽ không dung thứ cho bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào vị thế đó.

Theo Yonhap, những phát biểu này của bà Kim Yo-jong được hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm 6/6.

Trong tuyên bố, bà Kim Yo-jong một lần nữa khẳng định lập trường của Bình Nhưỡng rằng chương trình vũ khí hạt nhân của nước này không phải là đối tượng để đàm phán, đồng thời bác bỏ các nỗ lực quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 7/6, tuyên bố nêu trên của bà Kim Yo-jong đã vạch ra một ranh giới rõ ràng về những gì Bình Nhưỡng sẵn sàng chấp nhận làm cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Khi mô tả chương trình hạt nhân là vấn đề không thể thương lượng, Triều Tiên dường như muốn gửi tín hiệu, rằng nước này chỉ tham gia đối thoại ngoại giao theo các điều kiện của riêng mình chứ không phải với tư cách một bên chuẩn bị giải trừ vũ khí.

Tuyên bố này cũng được đưa ra vào một thời điểm mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt, ngày trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tới Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là chuyến thăm đầu tiên sau gần bảy năm và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm 2026, sẽ bắt đầu vào ngày 8/6 theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chuyến đi diễn ra chỉ vài tuần sau khi ông Tập tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh trong hai hội nghị thượng đỉnh riêng biệt diễn ra liên tiếp, qua đó củng cố vị thế của nhà lãnh đạo Trung Quốc như một nhân vật trung tâm trong mạng lưới ngoại giao giữa các cường quốc ngày càng phức tạp.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Bắc Kinh, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Tuy nhiên, Bắc Kinh tỏ ra thận trọng hơn đáng kể. Các quan chức Trung Quốc thừa nhận đang thúc đẩy một “giải pháp chính trị” cho vấn đề hạt nhân theo “cách riêng của mình”, nhưng không đưa ra chi tiết cụ thể về bản chất của những nỗ lực đó.

Với quan hệ song phương, chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trùng với dịp kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Quốc - Triều Tiên năm 1961, hiệp ước phòng thủ chung duy nhất mà Trung Quốc đang duy trì.