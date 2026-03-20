Ông Trump 'hứa' làm mọi cách để giữ giá dầu ở mức thấp

Washington sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giữ giá dầu ở mức thấp khi xung đột tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Ông Trump có những phát ngôn trái chiều về cuộc chiến với Iran. Ảnh: Reuters.

Trong phiên hỏi đáp với báo chí tại Nhà Trắng cùng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 20/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận các cuộc tấn công nhằm vào Iran có thể khiến giá dầu tăng và gây áp lực lên nền kinh tế Mỹ, theo Bloomberg.

Tuy vậy, ông cho rằng tác động hiện tại “không tệ như từng lo ngại”, đồng thời khẳng định chính quyền Washington đang theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng và cân nhắc các biện pháp nhằm hạn chế đà tăng của giá dầu.

“Tôi ghét phải tấn công Iran, nhưng tôi cảm thấy điều đó là cần thiết”, ông Trump nói.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh sau khi Israel và Iran tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của nhau.

Israel được cho là đã đánh vào khu phức hợp xử lý khí tại mỏ khí South Pars của Iran. Trong khi đó, Qatar cáo buộc tên lửa từ Iran gây hư hại thành phố công nghiệp Ras Laffan, một trung tâm năng lượng lớn của nước này.

Các cuộc tấn công khiến giá dầu thô cũng như khí tự nhiên thế giới tăng mạnh trước khi hạ nhiệt vào cuối ngày, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

Cũng trong phát biểu ngày 20/3, ông Trump cho biết hiện không có kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh tham gia chiến dịch quân sự tại Iran.

“Tôi không đưa quân tới bất cứ đâu”, ông nói khi được hỏi về khả năng sử dụng lực lượng trên bộ. “Nếu tôi có làm vậy, chắc chắn tôi cũng sẽ không nói với anh (tức phóng viên)”.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ nhiều lần đưa ra các thông điệp khác nhau, khi vừa cảnh báo khả năng leo thang chiến dịch quân sự, vừa khẳng định các hành động thù địch có thể sớm kết thúc.

Trong khi đó, Bộ Chiến tranh Mỹ được cho là đã đề nghị ngân sách khoảng 200 tỷ USD để chi trả cho các chiến dịch quân sự chống Iran, một khoản chi có thể vấp phải sự phản đối tại Quốc hội Mỹ.

Theo các quan chức Mỹ, chỉ trong 6 ngày đầu của chiến dịch, chi phí quân sự đã vượt 11,3 tỷ USD .

Washington hiện cũng đang cân nhắc một số lựa chọn chiến lược, bao gồm khả năng kiểm soát đảo Kharg, nơi Iran xuất khẩu phần lớn sản lượng dầu, hoặc tấn công cơ sở hạt nhân ngầm tại Isfahan.

Tuần trước, Mỹ đã điều động thêm 2.500 lính thủy đánh bộ từ khu vực khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tới Trung Đông, bổ sung cho khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đã có mặt tại khu vực.

Các động thái này cho thấy Washington đang chuẩn bị cho khả năng mở rộng chiến dịch quân sự trong bối cảnh căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng.