Ông Trump đọc nhầm trước khi quyết định tấn công Iran

Xung đột Israel - Iran chuyển sang giai đoạn khốc liệt sau khi nhiều lãnh đạo Tehran tử vong và quân đội Israel được mở rộng quyền tấn công mục tiêu cấp cao. Đáp trả các đợt không kích, Iran đã nhắm vào căn cứ quân sự tại UAE.

Israel tuyên bố đã hạ sát ông Esmail Khatib - Bộ trưởng Tình báo Iran - trong một cuộc không kích đêm qua.

Iran xác nhận hai quan chức tử vong, gồm: ông Ali Larijani (Thư ký An ninh) và ông Gholamreza Soleimani (Chỉ huy Basij). Lễ tang được tổ chức tại Tehran vào hôm nay.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chính thức ủy quyền cho quân đội "ám sát bất kỳ quan chức cấp cao nào của Iran mà không cần phê duyệt bổ sung".

Mức độ khốc liệt của các cuộc không kích vào Iran đang ngày càng gia tăng, đánh dấu một giai đoạn mới đầy nguy hiểm trong cuộc xung đột này.

Iran biến bầu trời đối phương thành 'cảnh tượng ngoạn mục' Chuẩn tướng Sardar Mousavi, chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, tuyên bố Iran sẽ tiến hành đòn trả đũa táo bạo nhất từ trước đến nay.

Tình báo Mỹ: Iran không hề khôi phục làm giàu hạt nhân

Trong phiên điều trần về "Các mối đe dọa toàn cầu", Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard đã đối mặt với áp lực gay gắt từ Đảng Dân chủ khi từ chối xác nhận liệu Iran có thực sự là một "mối đe dọa hạt nhân cận kề" như tuyên bố của Nhà Trắng hay không, theo The Guardian.

Bà Tulsi Gabbard cho biết cộng đồng tình báo đánh giá Iran không hề khôi phục khả năng làm giàu hạt nhân sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào năm ngoái.

Giám đốc Tình báo Tulsi Gabbard điều trần trước phiên họp của Ủy ban Tình báo Thượng viện tại Đồi Capitol ở Washington. Ảnh: Reuters.

Sự nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc chiến bùng phát mạnh mẽ sau những diễn biến bất ngờ.

Trước đó, Phó Giám đốc Tình báo đã từ chức vào thứ Ba, khẳng định trong thư rằng "Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào". Điều này trực tiếp vạch trần sự mâu thuẫn với các lý do chiến tranh mà Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Dù từng là người phản đối chiến tranh quyết liệt, bà Gabbard hiện lại lập luận rằng việc xác định mức độ đe dọa thuộc về "quyền của Tổng thống" chứ không phải chuyên môn tình báo.

Ông Trump gây tranh cãi khi đọc nhầm từ "imminent" (cận kề) thành "eminent" (kiệt xuất) trên máy nhắc chữ khi tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 28/2.

Lầu Năm Góc đề xuất 200 tỷ USD cho chiến tranh Iran

Tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc đã chính thức đề nghị Nhà Trắng phê duyệt khoản ngân sách khổng lồ hơn 200 tỷ USD để trình Quốc hội, nhằm duy trì các hoạt động quân sự tại Iran.

Yêu cầu này đang vấp phải những rào cản lớn do sự ủng hộ từ công chúng Mỹ vẫn ở mức thấp. Đảng Dân chủ chỉ trích quyết liệt, cho rằng đây là khoản chi phí không bền vững. Dù ra tín hiệu ủng hộ nhưng Đảng Cộng hòavẫn thận trọng, chưa có chiến lược rõ ràng để vượt qua ngưỡng 60 phiếu bầu cần thiết tại Thượng viện.

Động thái này tạo ra một sự mâu thuẫn lớn với các cam kết tranh cử của Tổng thống Donald Trump khi ông từng tuyên bố sẽ chấm dứt "chủ nghĩa phiêu lưu quân sự" của Mỹ và liên tục công kích chính quyền tiền nhiệm về khoản chi.

Để làm nhẹ bớt sức nặng của con số 200 tỷ USD cho Iran, ông Trump bị cáo buộc đã đưa ra thông tin sai lệch khi khẳng định ông Biden đã chi tới 350 - 400 tỷ USD cho Ukraine (gấp đôi thực tế).

Việc phóng đại chi phí tại Ukraine được cho là nỗ lực của Nhà Trắng nhằm khiến cái giá của cuộc chiến với Iran hiện nay trông có vẻ "phải chăng" hơn trong mắt cử tri.

Tàu dầu Trung Quốc né eo biển Hormuz qua "Kế hoạch B" của Saudi Arabia

Trong bối cảnh Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Saudi Arabia đã kích hoạt "Kế hoạch B", chuyển hướng xuất khẩu dầu thô sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ.

Theo SCMP, Saudi Aramco hiện tận dụng đường ống Đông - Tây công suất 7 triệu thùng/ngày để bảo vệ nguồn cung, tránh các rủi ro an ninh tại Vịnh Ba Tư.

Tàu siêu lớn New Vista của Trung Quốc là ví dụ điển hình khi bỏ qua Hormuz sau loạt vụ tấn công tàu dầu ngày 1/3 để cập cảng Yanbu bốc hàng. Xu hướng này đang lan rộng. Hiện 5 tàu đã vận chuyển hơn 10 triệu thùng dầu Saudi sang Trung Quốc, và 17 tàu khác dự kiến chở thêm 35 triệu thùng ngay trong tháng này.

Việc chuyển hướng này là nỗ lực cấp bách nhằm duy trì an ninh năng lượng khi chuỗi cung ứng qua Vịnh Ba Tư bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tổng thống Pháp Macron kêu gọi dừng ngay lập tức các đòn tấn công hạ tầng dân sự

Sau các đợt không kích đánh trúng cơ sở khí đốt tại Iran và Qatar, Tổng thống Emmanuel Macron đã lên tiếng yêu cầu các bên tạm dừng ngay lập tức việc nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự.

Ông Macron xác nhận vừa điện đàm với Quốc vương Qatar và Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về tình hình.

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh việc bảo vệ nguồn cung năng lượng, nước và nhu cầu thiết yếu của người dân là "lợi ích chung" cần được ưu tiên hàng đầu để ngăn chặn thảm họa từ sự leo thang quân sự.

Giá dầu tăng vọt

Thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu chao đảo vì đòn trả đũa Trung Đông. Ngày 18/3, giá dầu thế giới tăng vọt sau các cuộc tập kích nhắm vào hạ tầng năng lượng trọng yếu. Dầu WTI tiến sát 99 USD /thùng, dầu Brent đạt 107 USD và khí đốt châu Âu tăng 6%. Điểm nóng nhất là khu phức hợp Ras Laffan của Qatar - nơi cung cấp 20% LNG toàn cầu - bị hư hại nặng do tên lửa Iran. Trước đó, Israel đã đánh trúng mỏ South Pars của Iran, trong khi cơ sở Habshan tại UAE cũng phải đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Thị trường tài chính ghi nhận đợt bán tháo mạnh. Chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc lao dốc khoảng 3%. Trong khi đồng USD tăng giá, vàng lại giảm 8% kể từ khi chiến sự bắt đầu. Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố chưa hạ lãi suất do áp lực lạm phát từ cú sốc dầu mỏ (giá dầu đã tăng tổng cộng 50% từ đầu cuộc chiến).

Ngoại trưởng 12 nước Ả Rập và Hồi giáo kêu gọi Iran dừng tấn công

Theo CNN, Ngoại trưởng của 12 quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã kêu gọi Iran “ngay lập tức dừng các cuộc tấn công” và tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung được đưa ra ngày 19/3 sau cuộc họp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Trong tuyên bố, các bộ trưởng lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh. Các bộ trưởng cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon. Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh Iran gia tăng tấn công vào hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực vùng Vịnh.

Tuyên bố được đưa ra thay mặt các ngoại trưởng của Azerbaijan, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Ông Trump dọa xóa sổ Iran để gây áp lực với đồng minh

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ý định "tiêu diệt phần còn lại" của Iran và để các quốc gia khác tự xử lý vấn đề tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng một đòn quyết định như vậy sẽ buộc các đồng minh "thiếu hợp tác" - ám chỉ khối NATO - phải lập tức hành động.

"Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta 'xóa sổ' phần còn lại của nhà nước khủng bố Iran, rồi để các quốc gia đang sử dụng eo biển này - thay vì chúng ta - phải tự chịu trách nhiệm? Điều đó sẽ khiến một số 'đồng minh' chậm chạp của chúng ta phải hành động, và thật nhanh!!!", nhà lãnh đạo Mỹ viết.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt đồng minh như Nhật Bản, Anh và Liên minh châu Âu (EU) đồng loạt xác nhận không tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran. Các quốc gia châu Âu cũng phản đối yêu cầu của ông Trump về việc dùng vũ lực mở lại eo biển Hormuz sau khi Tehran đình chỉ phần lớn hoạt động vận tải qua tuyến đường trọng yếu này.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã tàn phá trung tâm dầu khí trọng yếu của Iran

Tổng thống Donald Trump khẳng định ông hiện chưa muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, đồng thời tuyên bố Mỹ đã tàn phá hoàn toàn một đầu mối xuất khẩu dầu khí quan trọng của chính quyền Tehran.

Trước đó vào thứ Bảy, nhà lãnh đạo Mỹ thông báo quân đội đã tập kích đảo Kharg nhưng quả quyết chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng dầu khí then chốt vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông lại cho biết hòn đảo đã bị san phẳng và để ngỏ khả năng thực hiện thêm các đợt tấn công tiếp theo.

"Chúng tôi đã tàn phá hoàn toàn nơi đó", ông Trump trả lời NBC News. "Tuy nhiên tôi chưa động đến các đường dẫn năng lượng, vì việc xây dựng lại chúng sẽ mất rất nhiều năm".

Lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Tehran đã khiến hàng trăm đội tàu chở dầu bị mắc kẹt. Ảnh: Bloomberg.

NATO thảo luận phương án mở lại eo biển Hormuz

Ngày 18/3, Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận các đồng minh đang thảo luận để tìm ra giải pháp tập thể nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Trong chuyến thăm Na Uy, ông nhấn mạnh các nước thành viên đều nhất trí về tính cấp thiết của việc mở lại tuyến đường thương mại quốc tế. NATO đang phối hợp chặt chẽ để xác định lộ trình cụ thể nhằm giải quyết bế tắc tại khu vực này.

Iran xác nhận Israel đã hạ sát Bộ trưởng Tình báo

Sáng 18/3, Tổng thống Masoud Pezeshkian chính thức xác nhận Bộ trưởng Tình báo Esmaeil Khatib đã tử vong sau đòn tấn công của Israel. Viết trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Iran kịch liệt lên án hành động này là một "vụ ám sát hèn hạ".

Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib. Ảnh: Tehran Times.

Việc mất đi cùng lúc người đứng đầu ngành tình báo và các lãnh đạo an ninh then chốt là đòn giáng mạnh vào bộ máy điều hành của Tehran.

"Israel đang chuyển dịch mục tiêu từ các cơ sở quân sự sang việc triệt hạ trực tiếp 'bộ não' của chính quyền Iran," một chuyên gia phân tích tại Trung Đông nhận định.

Lễ tang của các vị lãnh đạo này được tổ chức tại thủ đô Tehran vào cuối ngày hôm nay trong bầu không khí căng thẳng, giữa bối cảnh quân đội Israel đã được bật đèn xanh để thực hiện các vụ ám sát không cần phê duyệt bổ sung.

Vật thể bí ẩn rơi trúng nhà máy hạt nhân Iran

Một vật thể bí ẩn đã rơi trúng khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Bushehr - cơ sở duy nhất đang hoạt động của Iran vào tối 18/3. IAEA xác nhận không có thiệt hại hạ tầng hay thương vong. Tuy nhiên, sự cố làm dấy lên lo ngại về thảm họa phóng xạ trong bối cảnh cuộc chiến giữa Israel-Mỹ và Iran đang leo thang.

Tập đoàn Rosatom (Nga), đơn vị vận hành nhà máy, cho biết vụ việc xảy ra sát tổ máy đang hoạt động. Hiện có khoảng 480 công dân Nga tại đây và các đợt sơ tán đang được chuẩn bị. Dù tình trạng phóng xạ hiện vẫn bình thường, rủi ro rò rỉ là mối đe dọa sinh tồn với các quốc gia vùng Vịnh do sự phụ thuộc vào các nhà máy khử mặn nước biển.

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi khẩn thiết kêu gọi các bên kiềm chế để tránh tai nạn hạt nhân.

Cận cảnh Israel không kích Beirut, hạ sát bộ trưởng Tình báo Iran Đợt không kích của quân lực Israel vào trung tâm thủ đô Beirut của Lebanon ngày 18/3 đã khiến Bộ trưởng Tình báo Iran Ali Larijani thiệt mạng.

UAE chỉ trích gay gắt Israel nhắm vào an ninh năng lượng

Trong một động thái hiếm hoi kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel và Iran bùng nổ, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã chính thức lên tiếng chỉ trích hành động của Tel Aviv.

UAE nhận định việc nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng không chỉ là sự leo thang nguy hiểm mà còn đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng thế giới và sự ổn định của toàn khu vực.

Abu Dhabi nhấn mạnh yêu cầu các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế, tuyệt đối tránh tấn công các hạ tầng dân sự thiết yếu trong mọi hoàn cảnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí đốt ngoài khơi của Iran là "bước đi nguy hiểm và vô trách nhiệm".

Iran: Sẽ biến hạ tầng năng lượng kẻ thù thành tro

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra lời cảnh báo thông qua hãng tin Mehr ngay sau vụ tấn công tại miền Nam nước này.

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya tuyên bố sẽ Iran sẽ đáp đã bằng cách "thiêu rụi và biến thành tro bụi" các hạ tầng nhiên liệu, năng lượng và khí đốt của kẻ thù.

Phía Iran khẳng định Mỹ - Israel sẽ phải trả giá bằng cả sinh mạng binh lính lẫn danh dự. Vụ tấn công vào South Pars - mỏ khí đốt lớn nhất thế giới - được xem là một "tử huyệt" kinh tế, giải thích cho phản ứng dữ dội từ cả đồng minh lẫn đối thủ trong khu vực.

Trong tuyên bố được hãng tin bán chính thức Tasnim đăng tải hôm thứ Tư, giới chức Iran cho biết 5 cơ sở tại Ả Rập Xê-út, UAE và Qatar "sẽ trở thành mục tiêu trong vài giờ tới" gồm có: Nhà máy lọc dầu SAMREF và khu phức hợp hóa dầu Jubail ở Ả Rập Xê-út. Mỏ khí Al Hosn ở UAE và nhà máy lọc dầu Ras Laffan, khu phức hợp hóa dầu và công ty cổ phần Mesaieed ở Qatar.

Iran phóng tên lửa báo thù dữ dội, Israel liên tục hứng đòn Video do hãng thông tấn Tasnim của Iran đăng tải, ghi lại cảnh các tên lửa phóng về phía Tel Aviv (Israel) “để trả đũa” vụ sát hại lãnh đạo an ninh quốc gia Ali Larijani. Đại tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố "ông Trump hãy chờ đợi những bất ngờ từ chúng tôi”.