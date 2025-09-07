Ông Trump dát vàng Phòng Bầu dục

Trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ 2, ông Donald Trump đã và đang đại tu nội thất Nhà Trắng, với Phòng Bầu dục được trang trí theo tông vàng chủ đạo.

Phòng Bầu dục hôm 3/9, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh: Reuters.

Chỉ trong 7 tháng kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã để lại dấu ấn chưa từng có tại Mỹ, từ điều chỉnh các quy tắc thương mại tự do đến đảo ngược các chuẩn mực về quy trình tố tụng hợp pháp.

Theo Guardian, nước Mỹ đang chứng kiến nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, và trung tâm quyền lực của tổng thống - Phòng Bầu dục - cũng không ngoại lệ.

Từng là một nhà phát triển bất động sạn và chủ khách sạn, vị tổng thống đã áp dụng một số điểm nhấn nội thất “mang phong cách Trump”. Phe ủng hộ cho rằng căn phòng là biểu tượng của thời kỳ hoàng kim mới cho nước Mỹ, trong khi có người lại so sánh với “phòng thay đồ của đô vật chuyên nghiệp”.

"Văn phòng bằng vàng cho thời kỳ hoàng kim"

Trong chuyến tham quan Phòng Bầu dục hồi tháng 3, người dẫn chương trình của Fox News đã hỏi ông Trump về một số chi tiết mạ vàng. Ông Trump nói căn phòng “cần một chút sức sống” và giải thích về việc sơn mạ vàng khó ra sao.

Rào cản này rõ ràng không khiến vị tổng thống chùn bước. Trong những tháng tiếp theo, đội ngũ Nhà Trắng tiếp tục “mạ vàng” cả căn phòng, dát vàng khắp trần nhà, khung cửa và lò sưởi.

Ngay cả những bức tượng thần hộ mệnh bên trong khung cửa cũng bằng vàng. Số lượng cúp và bình vàng nằm rải rác trên bệ lò sưởi cũng tăng lên, thậm chí còn có cả những chiếc đế lót ly bằng vàng khắc tên ông Trump.

Tổng thống Donald Trump gặp gỡ lãnh đạo châu Âu sau điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 18/8 tại Phòng Bầu dục. Ảnh: Nhà Trắng.

Ông Donald Trump và ông Joe Biden gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 13/11/2024. Ảnh: Reuters.

Một phát ngôn viên Nhà Trắng nói với Fox News rằng vàng "chất lượng cao nhất" đều do đích thân ông Trump chi trả.

Ông Trump cũng chú trọng tới số lượng tranh treo trên tường, với gần 20 bức ảnh của các cựu tổng thống. Người tiền nhiệm Joe Biden chỉ treo 6 bức tranh, còn ông Barack Obama chỉ có ảnh của hai cựu tổng thống.

Ngoài ra, ông Trump trưng bày ảnh gia đình, một bản sao tuyên ngôn độc lập Mỹ và quà tặng từ những người ủng hộ, bao gồm chiếc cúp vô địch FIFA Club World Cup do chủ tịch FIFA trao tặng.

Đế lót ly bằng vàng tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2. Ảnh: Bloomberg.

Phòng Bầu dục dưới thời ông Trump mang màu vàng chủ đạo. Ảnh: Washington Post.

Những đồ trang trí bằng vàng nằm trên bệ lò sưởi của Phòng Bầu dục hồi tháng 1. Ảnh: Washington Post.

Các trợ lý Nhà Trắng cho biết mọi ý tưởng đều dựa trên chỉ đạo của vị tổng thống. Ông Trump được cho là đã nhờ đến “người đàn ông vàng” John Icart.

John Icart là một thợ đóng tủ 70 tuổi đến từ Florida. Ông Icart đã bay đến Washington trên chuyên cơ Không lực Một để trang trí cho Nhà Trắng như cái cách ông trang hoàng cho biệt thự Mar-a-Lago. Từ những tác phẩm chạm khắc dát vàng qua bàn tay của ông Icart, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả Phòng Bầu dục là "văn phòng bằng vàng cho thời kỳ hoàng kim".

Lấy cảm hứng từ cung điện Pháp?

Một số người chỉ trích gay gắt phong cách này. Nhạc sĩ Jack White đã so sánh Phòng Bầu dục với “phòng thay đồ của một đô vật” bởi “sự lòe loẹt và phô trương”. Phóng viên Jon Keegan ám chỉ những phụ kiện treo trên tường “có nét tương đồng với phụ kiện làm từ veneer xốp rao bán trên sàn thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba với giá 1 USD ”.

Tuy nhiên, những món đồ bằng vàng trưng bày trên bệ lò sưởi đến từ bộ sưu tập riêng của Nhà Trắng, gồm đĩa trang trí compotier của Pháp từ Thế kỷ XIX, các bình mạ vàng tặng cho cựu Tổng thống James Monroe và những món đồ bằng bạc từ thời chính quyền Eisenhower.

Phong cách của Phòng Bầu dục hiện tại được cho là lấy cảm hứng từ Sảnh gương của cung điện Versailles, khi ông Trump trước đây từng chia sẻ phòng khiêu vụ tại dinh thự Mar-a-Lago phỏng theo cung điện Pháp.

Với những thay đổi này, ông Trump tuân thủ theo truyền thống lâu đời khi mọi chủ nhân Nhà Trắng được tự điều chỉnh phong cách trang trí theo sở thích, như đồ nội thất, giấy dán tường và thảm.

Phòng Bầu dục vào năm 2010 dưới thời ông Barack Obama. Ảnh: REX/Shutterstock.

Trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, ông Obama được hỏi tác phẩm nghệ thuật hay đồ vật nào trong Phòng Bầu dục có ý nghĩa nhất với ông. Ông chỉ vào tấm thảm dưới chân.

Được làm thủ công tại một xưởng ở Michigan, tấm thảm rộng gần 10 m có in những câu trích dẫn của các nhà lãnh đạo Mỹ như Abraham Lincoln, John F. Kennedy và Theodore Roosevelt.

Vài tháng sau, khi ông Trump chuyển tới Nhà Trắng vào năm 2017, tấm thảm này không còn nữa, thay vào đó là tấm trải sàn màu vàng kim.