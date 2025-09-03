Mỹ khai hỏa diệt băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela

Ông Trump tuyên bố quân đội nước này đã đánh chìm một “tàu chở ma túy” xuất phát từ Venezuela, tiêu diệt 11 thành viên được cho là thuộc băng đảng khét tiếng Tren de Aragua.

“Từ ít phút trước, quân đội Mỹ đã khai hỏa phá hủy một con tàu chở đầy ma túy. Đây mới chỉ là khởi đầu, bởi trong nhiều năm, ma túy đã tràn ngập nước Mỹ, phần lớn có nguồn gốc từ Venezuela”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2/9.

Sự việc được xem là lần đầu tiên quân đội Mỹ trực tiếp nổ súng tại khu vực này, kể từ khi chính quyền Trump điều nhiều tàu chiến tới vùng biển Caribe và Nam Mỹ để tăng cường chống buôn ma túy.

Ngay sau đó, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social đoạn video được cho là quay từ máy bay không người lái, cho thấy một xuồng cao tốc phát nổ và bốc cháy dữ dội giữa biển.

“Theo lệnh tôi ban hành rạng sáng nay, quân đội Mỹ đã tiêu diệt một phương tiện được xác định thuộc tổ chức khủng bố ma túy Tren de Aragua, trong vùng trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Phía Nam (SOUTHCOM). Toàn bộ 11 nghi phạm đã bị tiêu diệt, không có thương vong phía Mỹ. Đây là lời cảnh báo rõ ràng cho bất kỳ ai có ý đồ đưa ma túy vào Mỹ”, ông Trump khẳng định.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng lô ma túy trên có thể đang trên đường tới Trinidad hoặc một số quốc gia khác ở Caribe trước khi bị phá hủy. Ông nhấn mạnh hành động này thể hiện Tổng thống Trump “chủ động tấn công” các băng đảng tội phạm ma túy.

Hiện Lầu Năm Góc chưa tiết lộ loại ma túy, khối lượng tang vật hay phương thức triển khai chiến dịch. Nhiều chuyên gia nhận định việc quân đội Mỹ lựa chọn tiêu diệt thẳng tay thay vì bắt giữ và thu giữ hàng là động thái hiếm thấy, thường chỉ áp dụng trong các chiến dịch chống khủng bố như với Al-Qaeda.

Tren de Aragua vốn là băng đảng khét tiếng ở Venezuela, dính líu đến hàng loạt tội ác như bắt cóc, cướp bóc, tống tiền và buôn ma túy, đồng thời có mạng lưới lan rộng sang nhiều quốc gia láng giềng. Mỹ đã liệt nhóm này vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ tháng 2 năm nay.

Washington cũng nhiều lần cáo buộc nhóm có quan hệ với chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, song Caracas bác bỏ và khẳng định lực lượng này đã bị triệt phá trong chiến dịch truy quét năm 2023.

Động thái quân sự của Mỹ diễn ra chỉ vài tuần sau khi Washington tăng cường hiện diện tại vùng Caribe với 7 tàu chiến, một tàu ngầm tấn công hạt nhân cùng hơn 4.500 binh sĩ và thủy quân lục chiến.

Các chiến hạm như USS San Antonio, USS Iwo Jima hay USS Fort Lauderdale đều có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk, triển khai trực thăng chiến đấu, phối hợp cùng máy bay trinh sát P-8 tuần tra trên biển.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 1/9, tại Caracas, đã chỉ trích động thái tăng cường quân sự của Washington, coi đây là “mối đe dọa lớn nhất trong 100 năm qua” đối với Venezuela. Ông cáo buộc 8 tàu chiến Mỹ với khoảng 1.200 tên lửa cùng một tàu ngầm hạt nhân “đang nhắm thẳng vào Venezuela”.

Ông Maduro cho biết hơn 8 triệu người dân đã đăng ký gia nhập lực lượng dự bị, đồng thời Caracas cũng tăng cường tuần tra lãnh hải. Nhà lãnh đạo Venezuela khẳng định kênh liên lạc giữa hai nước đã đổ vỡ và nhấn mạnh: “Venezuela sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ hành động ép buộc hay đe dọa nào”.