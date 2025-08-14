Ông Trump công kích truyền thông trước thượng đỉnh Alaska

Trước thềm thượng đỉnh tại Alaska, Tổng thống Trump cáo buộc truyền thông Mỹ đưa tin “thiên lệch”, khẳng định sẽ bị chỉ trích dù đạt được thỏa thuận tốt với ông Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ngày 13/8, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump chỉ ra việc nhiều kênh truyền hình dẫn lại phát biểu của các cựu quan chức nay đã trở thành đối thủ chính trị, trong đó có cựu Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, Hill cho biết.

Ông Bolton từng mô tả thượng đỉnh tại Alaska giữa hai nhà lãnh đạo là “một chiến thắng lớn cho ông Putin”.

“Truyền thông rất không công bằng với cuộc gặp của tôi với ông Putin. Họ liên tục trích dẫn những kẻ thất bại bị sa thải và những người cực kỳ ngu ngốc như John Bolton, kẻ vừa nói rằng, dù hội nghị diễn ra trên đất Mỹ, ‘Putin đã thắng rồi’”, ông Trump viết. “Chuyện đó là thế nào? Chúng ta đang thắng trên mọi mặt trận”.

“Tin giả đang làm việc ngoài giờ (mà không phải trả thuế cho ngoài giờ!). Đây là những kẻ bệnh hoạn và dối trá, có lẽ ghét đất nước chúng ta”, ông tiếp tục mỉa mai.

Trong những tháng gần đây, ông Trump ngày càng tỏ ra không hài lòng với người đồng cấp Putin khi quân đội Nga tiếp tục triển khai các hoạt động quân sự tại Ukraine bất chấp nguy cơ bị áp thêm các lệnh trừng phạt từ Mỹ và các đối tác thương mại.

Đồng thời, ông cũng không ngần ngại “đá xoáy” Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhất là sau khi nhà lãnh đạo này phản đối thảo luận về khả năng trao đổi lãnh thổ - động thái khiến một số quan chức châu Âu lo ngại ông Trump có thể ký một thỏa thuận bất lợi cho Kyiv.

“Tôi hơi khó chịu khi Zelensky nói rằng ông ấy ‘phải có sự phê chuẩn của Hiến pháp’. Ông ấy có quyền phát động chiến sự, nhưng lại cần phê chuẩn để đổi lãnh thổ”, ông Trump nói với báo giới hôm 11/8.

Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả cuộc gặp với ông Putin là cơ hội để “thăm dò” lập trường của Moscow.

Về phía Ukraine, trong tuần này, ông Zelensky cho biết, như một phần của lệnh ngừng bắn tiềm năng, Ukraine có thể được yêu cầu rút quân khỏi Donbas - điều mà ông nghe được từ đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, người vừa gặp ông Putin tuần trước.

“Ông Witkoff nói rằng cả hai bên nên có nhượng bộ lãnh thổ, nghe có vẻ như vậy. Và rất có thể, ông Putin muốn chúng tôi rút khỏi Donbas. Nói cách khác, điều này không giống như Mỹ muốn chúng tôi rút”, ông Zelensky chia sẻ ngày 12/8.

Ông Zelensky tiếp tục khẳng định: “Trong cuộc gọi, tôi nói rằng tôi không sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ của Ukraine, vì đó là vấn đề thuộc về Hiến pháp của chúng tôi”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng hối thúc chính quyền Trump đưa Kyiv vào bàn đàm phán, bao gồm cả tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 12/8, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp riêng ông Putin.