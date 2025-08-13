Châu Âu họp khẩn về Ukraine

Ngay trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Alaska, Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu cũng tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Berlin, Đức.

Thủ tướng Anh Keir Starmer (giữa), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự Hội nghị thượng đỉnh châu Âu về vấn đề Ukraine, ở London (Anh). Ảnh: THX/TTXVN

Kênh thông tin United24media hôm 13/8 dẫn thông tin đăng tải cùng ngày bởi tờ Bild (Đức) cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz tham dự một cuộc họp trực tuyến quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Berlin.

Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh này là để chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Liên bang Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào thứ Sáu (15/8) tại Alaska.

Đây là cuộc họp then chốt nhằm thảo luận khả năng tiến hành đàm phán hòa bình, với mong muốn của các nhà lãnh đạo châu Âu là thống nhất lập trường trước khi Tổng thống Trump đối thoại với nhà lãnh đạo Liên bang Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để tham gia và tập trung vào việc bảo đảm rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào có thể gây bất lợi cho Ukraine hoặc châu Âu.

Theo các nguồn tin từ chính phủ Đức, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến sẽ thảo luận về các yêu sách lãnh thổ của Liên bang Nga và khả năng bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời xem xét cách châu Âu có thể ứng phó với các vấn đề này.

Hội nghị, với sự tham gia của các lãnh đạo Anh, Pháp, Italy, Ba Lan, Phần Lan và Liên minh châu Âu (EU), nhằm thể hiện một mặt trận thống nhất của châu Âu, gửi tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine.

Thủ tướng Anh Keir Starmer, người cũng sẽ tham dự sự kiện, nhấn mạnh tầm quan trọng của một nền hòa bình công bằng và lâu dài, được hậu thuẫn bởi các cam kết an ninh đáng tin cậy nhằm ngăn chặn hành động gây hấn của Liên bang Nga trong tương lai.

Theo tờ Bild, trong một phát biểu đưa ra vào sáng 13/8, ông Starmer nhấn mạnh tới “quyết tâm đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững, được củng cố bởi những bảo đảm an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy để ngăn Liên bang Nga đe dọa Ukraine trong tương lai”.

Sau đó vào chiều cùng ngày, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự kiến sẽ tham gia họp cùng các lãnh đạo châu Âu, thể hiện nỗ lực phối hợp lập trường chung giữa Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, tờ Bild nhận định rằng chắc chắn là các cuộc đàm phán thực sự giữa ông Trump và ông Putin sẽ diễn ra ở Alaska còn châu Âu sẽ chỉ quan sát từ bên ngoài.

Trước đó, truyền thông dẫn lời Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đưa tin rằng Washington đã hứa sẽ tham vấn các đối tác châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Liên bang Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Tusk bày tỏ tâm trạng vừa lo ngại vừa hy vọng về cuộc chiến ở Ukraine, khi chờ đợi kết quả từ các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Liên bang Nga.