Ông Trump chê châu Âu trước mặt cả thế giới

Tối 21/1 (giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có bài phát biểu với vai trò diễn giả chính tại phiên họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đặc biệt tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos ngày 21/1. Ảnh: Reuters.

Theo chương trình chính thức của WEF, Tổng thống Trump được xếp phát biểu với vai trò diễn giả chính tại phiên họp đặc biệt diễn ra từ 14h30 đến 15h15 ngày 21/1 theo giờ địa phương (tức 20h30-21h15 giờ Hà Nội). Đây là lần đầu tiên ông trực tiếp phát biểu tại Davos kể từ khi bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mở đầu bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ) bằng lời chào tới hội trường chật kín các nhà lãnh đạo thế giới và giới tài phiệt toàn cầu, theo CNN.

Ông bày tỏ vui mừng khi “trở lại Davos xinh đẹp” để gặp gỡ “nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp đáng kính, nhiều người bạn và chỉ một vài kẻ thù”, khiến khán phòng bật cười nhẹ.

Trong phần mở đầu, ông Trump dành thời gian điểm lại những thành tựu trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ hai, khẳng định ông tới Davos mang theo “những tin tức thực sự phi thường từ nước Mỹ”, đồng thời mô tả tình hình kinh tế Mỹ là một “phép màu kinh tế”.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Mỹ chuyển sang giọng điệu gay gắt khi công khai chỉ trích châu Âu ngay trước đông đảo quan chức khu vực này. Ông cho rằng nhiều nơi ở châu Âu hiện nay đã “không còn dễ nhận ra”, theo những gì bạn bè ông phản ánh sau các chuyến đi.

“Tôi không muốn xúc phạm bất kỳ ai, nhưng họ nói rằng họ không còn nhận ra châu Âu nữa và đó không phải theo nghĩa tích cực”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, các chính sách nhập cư và kinh tế của châu Âu đã dẫn tới “những hệ quả mang tính thảm họa”, trái ngược hoàn toàn với những gì ông gọi là thành công vượt bậc của nước Mỹ.

Dù khẳng định “yêu châu Âu” và mong khu vực này phát triển, ông Trump cho rằng châu Âu “đang đi sai hướng”, khi chỉ trích tình trạng gia tăng chi tiêu chính phủ, làn sóng nhập cư ồ ạt không được kiểm soát và sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ nước ngoài.

Tổng thống Trump là diễn giả chính (keynote speaker) tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay. Ảnh: NYT

Trước đó, quan chức cấp cao Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump dự kiến nhấn mạnh các chính sách kinh tế xoay quanh nghị trình “Nước Mỹ trên hết” khi phát biểu trước các nhà lãnh đạo và giới tinh hoa toàn cầu.

Ngoài ra, ông có thể đề cập tới những vấn đề liên quan đến Greenland và Venezuela, cùng kế hoạch thành lập “Hội đồng Hòa bình” cũng như tham vọng củng cố vai trò và ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán cầu.

Tại trung tâm hội nghị ở Davos, các phái đoàn đã bắt đầu tập trung về khu vực hội trường chính để chuẩn bị cho phiên họp có sự tham dự của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ lịch phát biểu của ông Trump có bị điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu hay không.