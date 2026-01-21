Tranh cãi Greenland khiến thỏa thuận Ukraine đình trệ

Financial Times cho biết tranh cãi quanh tham vọng Greenland của Tổng thống Trump đã làm đình trệ kế hoạch thịnh vượng hậu chiến Ukraine, phủ bóng hội nghị Davos.

Financial Times ngày 21/1 cho biết sự phản đối của châu Âu đối với ý định thâu tóm Greenland của Tổng thống Trump, cùng sáng kiến mang tên “Hội đồng Hòa bình” do ông đề xuất, đã làm gián đoạn kế hoạch công bố một gói hỗ trợ kinh tế cho Ukraine hậu chiến.

Theo báo cáo, kế hoạch thịnh vượng trị giá 800 tỷ USD dự kiến được Ukraine, châu Âu và Mỹ thống nhất và công bố tại WEF Davos trong tuần này, đã bị hoãn lại. Thông tin được dẫn từ 6 quan chức am hiểu vấn đề.

Hãng tin Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập báo cáo trên. Nhà Trắng cũng chưa đưa ra phản hồi trước đề nghị bình luận.

“Hiện không ai có tâm trạng để tạo ra một màn phô trương lớn quanh một thỏa thuận với ông Trump”, một quan chức nói với Financial Times, cho rằng các bất đồng xoay quanh Greenland và "Hội đồng Hòa bình" đã lấn át trọng tâm ban đầu là Ukraine tại Davos.

Những bất đồng về Greenland và "Hội đồng Hòa bình" được cho là sẽ lấn át cuộc thảo luận về Ukraine tại Davos. Ảnh: Reuters.

Căng thẳng liên quan đến Greenland đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán về văn bản kế hoạch thịnh vượng trong tuần này. Financial Times cho biết phía Mỹ đã không cử đại diện tham dự một cuộc họp quan trọng vào tối 19/1.

Dù vậy, kế hoạch được cho là sẽ không bị gác lại vô thời hạn và vẫn có thể được ký kết vào thời điểm thích hợp hơn, theo nguồn tin của tờ báo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20/1 khẳng định ông chỉ tới Davos nếu các văn kiện về bảo đảm an ninh với Mỹ và kế hoạch thịnh vượng sẵn sàng để ký kết tại đây.