Iraq bắt giữ chuyên gia hàng đầu về bom của tổ chức khủng bố IS

  • Thứ tư, 17/12/2025 06:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cơ quan An ninh quốc gia Iraq (INSS) ngày 16/12 thông báo về việc bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Các tay súng IS tại tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đối tượng bị bắt giữ có biệt danh "Abu Aliya", hay còn gọi là "Abu Mustafa". Y đã sa lưới ngay khi vừa trở về từ một nước láng giềng. INSS mô tả đối tượng này là một phần tử nguy hiểm và nằm trong danh sách thủ lĩnh của nhiều tổ chức khủng bố.

Thông tin từ INSS cho biết, đối tượng này đã tham gia các hoạt động khủng bố từ năm 2004, khởi đầu là thành viên của Al-Qaeda tại Baghdad và y là chuyên gia hàng đầu trong việc chế tạo các thiết bị nổ tự chế (IEDs).

Trong thời gian ở Baghdad, y đã dẫn đầu một nhóm gồm 5 thành viên thực hiện các cuộc tấn công trên khắp thủ đô. Đối tượng được cho là đã cung cấp hơn 100 thiết bị nổ và trực tiếp tham gia vào các chiến dịch nhắm mục tiêu vào nhiều khu vực của thành phố. INSS nhấn mạnh y có chuyên môn đặc biệt trong việc thực hiện tấn công kép bằng bom. Đối tượng này đã trốn khỏi Iraq sau thất bại của IS và ẩn náu ở nước ngoài trong nhiều năm.

INSS nhận định việc bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào các phần tử IS còn sót lại, đồng thời thể hiện nỗ lực không ngừng của cơ quan này trong việc theo dõi và triệt phá các mạng lưới khủng bố.

TTXVN

  • Nhà nước Hồi giáo (tự xưng)

    Nhà nước Hồi giáo (IS)

    Nhà nước Hồi giáo (Islamic State hay IS) là một nhóm thánh chiến Hồi giáo cực đoan dòng Sunni. Mục tiêu tối hậu của IS là thiết lập một "vương quốc Hồi giáo" (caliphate) thống nhất toàn Trung Đông, tại đó những giá trị của đạo Hồi sẽ được khôi phục như thuở ban đầu khi nhà tiên tri Muhammad còn tại thế. Mầm mống của IS hình thành từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq nổ ra (2003), nhưng đến năm tháng 6/2014, IS mới có tên như hiện nay sau khi Abu Bakr al-Baghdadi trở thành lãnh đạo tối cao. Trong tình trạng tự xưng và không được công nhận là một nhà nước độc lập, IS tuyên bố lãnh thổ của chúng bao gồm Iraq và Syria, với dự định tuyên bố lãnh thổ trong tương lai bao trùm cả khu vực Levant, tức cả Lebanon, Israel, Jordan, Syria, Cyprus và một phần Thổ Nhĩ Kỳ.

    Bạn có biết: IS có tên đầy đủ là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (viết tắt theo tiếng Arab là Daesh, theo tiếng Anh là ISIL), còn được biết đến với tên gọi Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (viết tắt tiếng Anh: ISIS)

    • Thủ đô tự xưng: Raqqa (thuộc Syria)
    • Ngày thành lập: 29/06/2014
    • Lãnh đạo: Abu Bakr al-Baghdadi (chưa rõ sống chết)
    • Số lượng chiến binh: từ 10.000 đến khoảng 200.000

