Ông Trump chặn thương vụ thâu tóm 3 triệu USD trong ngành chip

Một thương vụ thâu tóm trị giá gần 3 triệu USD vừa bị Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn chặn với lý do đe dọa an ninh quốc gia và các vấn đề liên quan đến Trung Quốc.

Ông Trump vừa chặn thương vụ mua bán tài sản giữa HieFo và Emcore - giao dịch từng được công bố vào tháng 5/2024 nhưng không được chú ý khi đó. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh chặn thương vụ mua lại tài sản giữa hai công ty Mỹ là HieFo và Emcore. Trước đó, công ty quang điện tử HieFo đã hoàn tất mua lại mảng kinh doanh chip và hoạt động sản xuất tấm bán dẫn indium-phosphide của Emcore với giá 2,92 triệu USD vào năm 2024.

Emcore được biết đến là một công ty chuyên về hàng không vũ trụ và quốc phòng, có trụ sở tại New Jersey. Tuy nhiên, trong sắc lệnh, ông Trump khẳng định HieFo "được kiểm soát bởi một công dân Trung Quốc", và sau thương vụ, công ty này có thể "thực hiện các hành động đe dọa đến an ninh quốc gia của Mỹ". Dù vậy, sắc lệnh không nêu tên cá nhân hoặc chi tiết những lo ngại của ông Trump.

"Giao dịch này bị cấm tuyệt đối," ông Trump tuyên bố, đồng thời ra lệnh cho HieFo "thoái vốn toàn bộ quyền lợi và quyền sở hữu đối với tài sản có liên quan tới Emcore, bất kể vị trí địa lý" trong vòng 180 ngày.

Trong thời gian chờ thoái vốn, HieFo bị hạn chế nghiêm ngặt việc cho bên ngoài tiếp cận cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, hồ sơ kỹ thuật không công khai và các hạng mục liên quan đến tài sản của Emcore.

Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS, thuộc Bộ Tài chính) đã điều tra và xác định thỏa thuận giao dịch là rủi ro an ninh quốc gia sau mệnh lệnh của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, tuyên bố này cũng không nêu rõ rủi ro an ninh quốc gia là gì.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, vụ việc cũng là ví dụ điển hình cho cách CFIUS có thể mở điều tra mà không cần thông báo trước đối với các giao dịch đã hoàn tất, nếu cơ quan này cho rằng có thể phát sinh rủi ro an ninh quốc gia.

Hiện, HieFo và Emcore chưa đăng tải bất kỳ phản hồi nào trên trang web của họ. Thực tế, theo thông tin công khai, HieFo được đồng sáng lập bởi Genzao Zhang, cựu Phó chủ tịch Kỹ thuật của Emcore, và Harry Moore, cựu Giám đốc Bán hàng cấp cao tại Emcore.