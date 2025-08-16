Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump ca ngợi bà Hillary Clinton

  • Thứ bảy, 16/8/2025 14:22 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Tổng thống Trump khen ngợi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton “rất tử tế” khi bà tuyên bố sẽ đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình nếu ông giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 tại Alaska. Ảnh: Reuters.

“Thật tốt. Nếu bà ấy nói vậy, điều đó rất tử tế. Tôi thực sự cảm kích”, ông Trump nói trong buổi phỏng vấn với Fox News, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không muốn tham gia vào những chuyện kiểu này”.

Tổng thống Mỹ còn hài hước nhận xét: “Có lẽ tôi phải bắt đầu thích bà ấy trở lại”.

Trước đó, ngày 15/8, bà Clinton phát biểu trên podcast Raging Moderates: “Nếu ông ấy chấm dứt được cuộc cuộc xung đột này mà không đặt Ukraine vào tình thế phải nhượng đất, đồng thời thật sự cứng rắn trước Tổng thống Vladimir Putin - điều chúng ta chưa từng thấy, thì Tổng thống Donald Trump sẽ nhận được đề cử của tôi cho giải Nobel Hòa bình”.

Bà Clinton cũng nhấn mạnh Mỹ không thể buộc Ukraine chấp nhận đầu hàng và cảnh báo điều này sẽ tạo ra “tiền lệ tồi tệ” cho an ninh châu Âu.

Cựu ngoại trưởng Mỹ lưu ý rằng địa điểm tổ chức hội nghị - căn cứ không quân Elmendorf-Richardson ở Alaska - là nơi thường xuyên triển khai tiêm kích ngăn chặn oanh tạc cơ của Nga, đồng thời hy vọng Tổng thống Trump tiếp cận cuộc gặp với tâm thế “không phải gặp một người bạn, mà đang đối mặt với một đối thủ luôn tìm cách khai thác điểm yếu”.

Sau cuộc họp kéo dài ba giờ với ông Putin tại Alaska, ông Trump khẳng định trong cuộc họp báo rằng các cuộc đàm phán “cực kỳ hiệu quả” và hai bên “đã đạt được một số tiến bộ và tiến triển lớn”, nhưng thừa nhận chưa có thỏa thuận cụ thể nào.

Ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm để giải quyết xung đột tại Ukraine, và sẽ sớm nhóm họp với NATO cũng như mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo về kết quả hội nghị.

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng ông Putin thật sự mong muốn thỏa hiệp để chấm dứt xung đột, nhưng nhấn mạnh rằng quá trình này cần thời gian và nỗ lực hơn nữa.

Trước phát biểu của bà Clinton, ông Trump cũng từng được một số chính trị gia và cơ quan chính phủ đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

TT Trump - Putin ngồi chung xe The Beast tới địa điểm họp Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.

Ngôn ngữ cơ thể của 2 nhà lãnh đạo Nga, Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh

Màn chào hỏi công khai đầy ấn tượng trên thảm đỏ trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh của ông Trump và ông Putin đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và giới phân tích.

4 giờ trước

Chuyên gia giải mã cái bắt tay của TT Trump - Putin

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đánh giá cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều tương đối thoải mái khi gặp nhau trước cuộc hội đàm hôm 15/8.

4 giờ trước

TT Trump gửi lời nhắn ông Zelensky sau thượng đỉnh với ông Putin

Tổng thống Trump khuyên Tổng thống Ukraine Zelensky “hãy đạt thỏa thuận”, nhấn mạnh hy vọng chấm dứt xung đột và cứu sống nhiều mạng người.

5 giờ trước

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

thượng đỉnh Trump Putin Donald Trump Nobel Mỹ ông Trump ông Putin bà Hillary Clinton giải Nobel Hòa bình Mỹ Nga

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Giải Nobel

    Giải Nobel

    Giải Nobel được đặt theo tên của nhà phát minh, kỹ sư Afred Nobel là một tập hợp các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Lễ trao giải được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển (trừ giải hòa bình tổ chức ở Oslo, Na Uy). Mỗi người đoạt giải sẽ được nhận huy chương vàng, bằng tốt nghiệp và một khoản tiền được quyết định bởi Quỹ Nobel.

    Bạn có biết: Từ năm 1901 đến năm 2016, giải thưởng Nobel đã được trao tặng 579 lần cho 911 người và các tổ chức.

    • Lần đầu tiên: 1901
    • Được trao bởi: Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Viện Karolinska, Hội đồng Nobel Na Uy

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý