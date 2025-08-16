Ông Trump ca ngợi bà Hillary Clinton

Tổng thống Trump khen ngợi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton “rất tử tế” khi bà tuyên bố sẽ đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình nếu ông giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 tại Alaska. Ảnh: Reuters.

“Thật tốt. Nếu bà ấy nói vậy, điều đó rất tử tế. Tôi thực sự cảm kích”, ông Trump nói trong buổi phỏng vấn với Fox News, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không muốn tham gia vào những chuyện kiểu này”.

Tổng thống Mỹ còn hài hước nhận xét: “Có lẽ tôi phải bắt đầu thích bà ấy trở lại”.

Trước đó, ngày 15/8, bà Clinton phát biểu trên podcast Raging Moderates: “Nếu ông ấy chấm dứt được cuộc cuộc xung đột này mà không đặt Ukraine vào tình thế phải nhượng đất, đồng thời thật sự cứng rắn trước Tổng thống Vladimir Putin - điều chúng ta chưa từng thấy, thì Tổng thống Donald Trump sẽ nhận được đề cử của tôi cho giải Nobel Hòa bình”.

Bà Clinton cũng nhấn mạnh Mỹ không thể buộc Ukraine chấp nhận đầu hàng và cảnh báo điều này sẽ tạo ra “tiền lệ tồi tệ” cho an ninh châu Âu.

Cựu ngoại trưởng Mỹ lưu ý rằng địa điểm tổ chức hội nghị - căn cứ không quân Elmendorf-Richardson ở Alaska - là nơi thường xuyên triển khai tiêm kích ngăn chặn oanh tạc cơ của Nga, đồng thời hy vọng Tổng thống Trump tiếp cận cuộc gặp với tâm thế “không phải gặp một người bạn, mà đang đối mặt với một đối thủ luôn tìm cách khai thác điểm yếu”.

Sau cuộc họp kéo dài ba giờ với ông Putin tại Alaska, ông Trump khẳng định trong cuộc họp báo rằng các cuộc đàm phán “cực kỳ hiệu quả” và hai bên “đã đạt được một số tiến bộ và tiến triển lớn”, nhưng thừa nhận chưa có thỏa thuận cụ thể nào.

Ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều việc phải làm để giải quyết xung đột tại Ukraine, và sẽ sớm nhóm họp với NATO cũng như mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thông báo về kết quả hội nghị.

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng rằng ông Putin thật sự mong muốn thỏa hiệp để chấm dứt xung đột, nhưng nhấn mạnh rằng quá trình này cần thời gian và nỗ lực hơn nữa.

Trước phát biểu của bà Clinton, ông Trump cũng từng được một số chính trị gia và cơ quan chính phủ đề cử cho giải Nobel Hòa bình.

TT Trump - Putin ngồi chung xe The Beast tới địa điểm họp Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.