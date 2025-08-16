Chuyên gia giải mã cái bắt tay của TT Trump - Putin

|
Ông Trump đón ông Putin trước cuộc hội đàm. Ảnh: Reuters.
“Khi ông Trump đứng chờ, ông mỉm cười - dấu hiệu ông cảm thấy thoải mái và trông chờ sự kiện”, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patty Ann Wood nói với Newsweek sau khi nghiên cứu đoạn phim ông Trump đón ông Putin tại sân bay trước khi bước vào hội đàm.
“Đó là nụ cười tự nhiên của ông ấy: Hẹp và hơi chếch xuống ở góc. Vai ông ấy lùi hơn về phía sau: Có lẽ ông mặc đồ ôm sát bên trong vì tư thế của ông hơi cứng. Những điều này cho thấy sự tự tin”.
Khi hai nhà lãnh đạo bắt tay, ông Trump không cố đặt tay lên trên đối phương như thường lệ mà hướng lòng bàn tay lên trên. Dù vậy, ông vẫn giữ thói quen kéo đối phương về phía mình để bày tỏ quyền lực.
Cả hai đều giữ giao tiếp bằng mắt và mỉm cười. Đây là “sự cân bằng giữa nhún nhường và khẳng định”, theo bà Wood. Hai nhà lãnh đạo giữ đầu gần nhau, “thể hiện sự ấm cúng”.
Ông Trump sau đó dùng tay trái vỗ vào tay ông Putin. “Đây là tín hiệu tinh tế thể hiện sự thống trị, như muốn nói: ‘Tôi có thể tấn công ngài nếu muốn’”, bà Wood nói. “Ông Putin đáp trả tương tự”.
“Đây giống như một ván cờ bắt tay vậy”, bà Wood nhận xét.
Khi hai nhà lãnh đạo bước đi, ông Trump quay lại tư thế đặt bàn tay lên trên. Theo vị chuyên gia, ông Putin dường như thoải mái hơn ông Trump - thể hiện qua việc tay ông Putin đung đưa còn tay ông Trump được giữ sát người.
Bà Wood đánh giá ngôn ngữ cơ thể cho thấy cuộc gặp diễn ra tương đối ấm cúng. “Giống như hai người bạn cũ gặp nhau sau thời gian dài vậy”, bà đánh giá.
