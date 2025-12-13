Ông Trump bắt tay 5 nước để cạnh tranh Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy thành lập liên minh Pax Silica với 5 đối tác liên khu vực nhằm giảm phụ thuộc vào khoáng sản chiến lược và kiềm chế lợi thế AI của Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng tốc nỗ lực tái định hình chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu thông qua việc hình thành một liên minh mới nhằm đối phó với sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược và công nghệ mới nổi. Liên minh này dự kiến được khởi động bằng việc ký kết Tuyên bố Pax Silica vào giữa tháng 12, theo Politico.

Cũng theo nguồn tin trên, 5 quốc gia tham gia ký kết ban đầu gồm Singapore, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel. Đây là các đối tác sở hữu năng lực đáng kể về khai khoáng, công nghệ và chuỗi cung ứng, qua đó tạo nền tảng cho một khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Ông Jacob Helberg, Thứ trưởng phụ trách Kinh tế của Mỹ, cho biết Tuyên bố Pax Silica sẽ đặt ra các nguyên tắc chung cho hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phát triển hạ tầng, với mục tiêu dài hạn là xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp có thể cạnh tranh trực tiếp với Bắc Kinh.

“Đây là một động thái có thể thay đổi cuộc chơi khi liên kết các cách tiếp cận về an ninh kinh tế, chúng ta có thể tạo ra sự thống nhất để chặn đứng sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc”, ông Helberg nói.

Động thái này phản ánh mức độ lo ngại ngày càng gia tăng tại Washington về việc Trung Quốc gần như chiếm thế độc tôn về đất hiếm - nhóm khoáng sản quan trọng đối với công nghiệp dân sinh và quốc phòng, Politico nhận định.

Bắc Kinh từng áp dụng các hạn chế xuất khẩu để đáp trả chính quyền Tổng thống Trump trong giai đoạn leo thang thuế quan, làm nổi bật rủi ro khi Mỹ và các đồng minh phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất.

Ngoài khoáng sản, Mỹ cũng lo ngại trước quy mô đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử, hai lĩnh vực được xem là trụ cột của sức mạnh công nghệ thế kỷ 21.

Theo ông Helberg, liên minh Pax Silica sẽ là nền tảng để các nước điều phối kiểm soát xuất khẩu, rà soát đầu tư nước ngoài và đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng.

“Nhóm quốc gia này sẽ đóng vai trò đối với kỷ nguyên AI tương tự như G7 đối với thời đại công nghiệp”, ông Helberg nhận định.

Việc ký kết Tuyên bố Pax Silica cũng mở ra hội nghị thượng đỉnh cùng tên, với sự tham dự của Liên minh châu Âu (EU), Canada, Hà Lan và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Các bên sẽ thảo luận hợp tác về tinh luyện khoáng sản, sản xuất tiên tiến và logistics để củng cố chuỗi cung ứng không phụ thuộc vào Trung Quốc.

Theo các quan chức Mỹ, liên minh hiện vẫn để ngỏ khả năng mở rộng, đặc biệt với những quốc gia có thế mạnh về khoáng sản hoặc công nghệ. Washington kỳ vọng cấu trúc hợp tác này sẽ sớm trở thành nền tảng chiến lược cho cạnh tranh công nghệ toàn cầu trong thập kỷ tới.