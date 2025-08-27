Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump bất ngờ chúc phúc Taylor Swift

  • Thứ tư, 27/8/2025 08:21 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Thông tin Taylor Swift đính hôn với Travis Kelce xuất hiện đúng lúc ông Trump chủ trì họp nội các. Trước báo giới, ông gửi lời chúc may mắn, khen ngợi cả hai.

Ông Trump gửi lời chúc khi hay tin Taylor Swift đính hôn. Ảnh: Skynews

Ca sĩ Taylor Swift thông báo tin đính hôn trên Instagram cùng lúc Tổng thống Donald Trump đang chủ trì cuộc họp với các thành viên nội các vào hôm 26/8.

Fox News cho biết, trong cuộc họp, một phóng viên bất ngờ đặt câu hỏi ngoài lề: “Thưa Tổng thống, tôi định hỏi một vấn đề nghiêm túc, nhưng vừa có tin nóng về văn hóa đại chúng. Taylor Swift và Travis Kelce đã đính hôn. Thế giới đang chờ phản ứng của ngài”.

Ông Trump đáp lại bằng lời chúc mừng: “Tôi chúc họ thật nhiều may mắn. Tôi nghĩ Kelce là một cầu thủ tuyệt vời, một chàng trai tốt. Còn cô ấy cũng là một người rất tuyệt vời. Tôi thực sự chúc mừng cả hai”.

Ngày 26/8, Taylor Swift công khai tin vui với người hâm mộ qua mạng xã hội, kèm theo bức ảnh Kelce quỳ gối cầu hôn và ôm cô. Nữ ca sĩ dí dỏm viết trên Instagram 280 triệu người theo dõi: “Cô giáo dạy văn và thầy thể dục của bạn sắp cưới nhau rồi.”

Phản ứng lần này của ông Trump gây chú ý bởi trước đó, ông từng nhiều lần công khai chỉ trích ngôi sao nhạc pop, nhất là sau khi cô bày tỏ ủng hộ đối thủ của ông trong cuộc bầu cử 2024, cựu Phó tổng thống Kamala Harris.

Ngày 15/9/2024, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi ghét Taylor Swift!”. Đến tháng 5 vừa qua, ông tiếp tục chế giễu, cho rằng kể từ khi ông tuyên bố điều đó, “cô ấy đã không còn ‘hot’ nữa”.

