Ông Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC rầm rộ 'tuyển quân'

Ngay sau khi ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch, Tập đoàn FLC đã đẩy mạnh tuyển dụng quy mô lớn, bổ sung nhân sự cho loạt dự án trọng điểm trên cả nước.

Những ngày đầu tháng 4, FLC Group liên tục đăng tải thông tin tuyển dụng tại hàng loạt dự án trên cả nước.

Tại Phú Thọ, doanh nghiệp tuyển nhiều vị trí cho dự án FLC Luxury Resort Phu Tho, trải rộng từ bộ phận bếp, nhà hàng đến kỹ thuật, tài chính - kế toán. Ở Quy Nhơn (Gia Lai), dự án FLC Quy Nhơn cũng đang thông báo nhu cầu bổ sung nhân sự cho các phòng ban như nhân sự, kinh doanh và tiếp thị, kỹ thuật, vận chuyển và cảnh quan.

Tương tự, tại Hạ Long (Quảng Ninh), dự án FLC Hạ Long đang tuyển dụng các vị trí thuộc bộ phận buồng phòng, ẩm thực, bếp, cảnh quan, kế toán - tài chính. Trong khi đó, FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) tiếp tục tìm kiếm nhân sự cho các bộ phận bếp, nhà hàng, kinh doanh và tiếp thị, kỹ thuật, vận chuyển và cảnh quan.

Ngoài các dự án nghỉ dưỡng, tại Hà Nội, FLC Land đang tuyển nhân viên kỹ thuật tòa nhà với mức lương cứng dao động 9-15 triệu đồng/tháng.

Trước đó trong tháng 3, Tập đoàn FLC đã đăng tuyển khoảng 800 chuyên viên kinh doanh bất động sản để phục vụ các dự án tại Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Trị, Lào Cai (Sa Pa) và nhiều địa phương khác.

Các vị trí này tập trung vào hoạt động bán hàng, với nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm, tổ chức tham quan dự án, đàm phán và chốt giao dịch. Nhân sự đồng thời phải theo dõi hợp đồng, hỗ trợ thủ tục và chăm sóc khách hàng sau bán.

Doanh nghiệp cho biết ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là bất động sản, tài chính, ngân hàng hoặc bảo hiểm. Công việc yêu cầu kỹ năng giao tiếp, đàm phán và khả năng di chuyển theo nhu cầu từng dự án.

Động thái rầm rộ tuyển dụng diễn ra trong bối cảnh FLC đang đẩy mạnh khởi động lại các dự án và mở rộng hoạt động sau khi ông Trịnh Văn Quyết tái xuất thương trường. Trước đó, trong giai đoạn khó khăn, quy mô nhân sự của doanh nghiệp từng giảm khoảng 60%.

Cuối tháng 3 vừa qua, ông Trịnh Văn Quyết - nhà sáng lập FLC - xuất hiện trở lại tại một sự kiện của tập đoàn ở Gia Lai và được giới thiệu giữ vai trò Chủ tịch tập đoàn, sau khoảng 4 năm rời vị trí này. Sự trở lại của người sáng lập diễn ra cùng thời điểm FLC tái khởi động nhiều hoạt động kinh doanh, đặc biệt ở mảng bất động sản.

Gần đây, doanh nghiệp này cũng đã khởi công tổ hợp nghỉ dưỡng - sân golf tại Gia Lai với quy mô 517 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng , cho thấy nỗ lực quay lại đường đua dự án quy mô lớn. Cùng với đó, FLC cũng đã ký biên bản ghi nhớ đề xuất loạt dự án hạ tầng, đô thị, du lịch tại Gia Lai với tổng vốn khoảng 150.000 tỷ đồng .