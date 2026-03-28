FLC Hạ Long thua kiện, phải trả căn hộ cùng tiền tỷ cho khách hàng

Tòa án xác định FLC Hạ Long vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền thuê căn hộ cho nhà đầu tư, do đó tuyên buộc phải trả lại căn hộ, thanh toán tiền thuê, lãi chậm trả và tiền phạt vi phạm.

TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử "Vụ án tranh chấp hợp đồng thuê và quản lý tài sản" giữa nguyên đơn là khách hàng và bị đơn là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long. Trong vụ án, Công ty CP Tập đoàn FLC được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tòa tuyên buộc FLC Hạ Long phải trả lại các căn hộ cho các nguyên đơn, đồng thời thanh toán cho họ tiền thuê căn hộ từ năm 2020 đến nay cùng tiền lãi, tiền phạt vi phạm, nhưng được trừ đi thời gian dịch Covid-19 bùng phát.

Cụ thể, FLC Hạ Long phải trả cho bà Đỗ Thu Hương hơn 1,4 tỷ đồng, trả cho bà Nguyễn Phương Linh hơn 842 triệu đồng và trả bà Phạm Thị Giang hơn 1,3 tỷ đồng .

Từ năm 2019 đến nay, nhiều nhà đầu tư tại dự án Grand Hotel Hạ Long không được FLC Hạ Long thanh toán tiền thuê căn hộ.

Năm 2018 và 2019, các khách hàng có mua căn hộ tại dự án Grand Hotel Ha Long của Tập đoàn FLC, sau khi mua xong, đều ký hợp đồng thuê và quản lý tài sản (là căn hộ) với FLC Hạ Long để được hưởng giá thuê, nhưng phải bàn giao căn hộ của họ cho FLC Hạ Long kinh doanh.

Các nguyên đơn cho rằng trong quá trình thực hiện hợp đồng, FLC Hạ Long vi phạm nghĩa vụ, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của bên cho thuê.

Thứ nhất, từ thời điểm ký kết hợp đồng thuê và quản lý tài sản, FLC Hạ Long liên tục vi phạm thời hạn tạm ứng/thanh toán giá thuê, không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền lãi chậm thanh toán theo thỏa thuận, mà còn tự ý miễn trừ việc thanh toán tiền thuê.

Thứ hai, FLC Hạ Long quy định một số điều khoản bất lợi, tăng trách nhiệm cho người có tài sản cho thuê. Ví dụ, doanh nghiệp này đưa vào hợp đồng: "Bên A (khách mua căn hộ) cam kết không khiếu nại, khởi kiện Bên B (tức FLC Hạ Long) tại cơ quan có thẩm quyền hoặc cung cấp thông tin cho bên thứ ba về các thắc mắc đó khi chưa có ý kiến giải đáp của Bên B".

Theo các nguyên đơn, FLC Hạ Long vi phạm quy định của pháp luật và xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của họ, nên đề nghị tòa án buộc doanh nghiệp này phải trả tiền thuê nhà theo thỏa thuận. Do đó, họ cũng đề nghị tòa tuyên các hợp đồng giữa họ với FLC Hạ Long vô hiệu để họ được nhận lại căn hộ.

Phía bị đơn là FLC Hạ Long thừa nhận việc chậm thanh toán, song cho rằng nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và biến cố pháp lý của lãnh đạo của công ty mẹ vào năm 2022, khiến dòng vốn bị đình trệ.

Doanh nghiệp này cũng không đồng ý với yêu cầu chấm dứt Hợp đồng thuê và quản lý tài sản, và cho rằng "trong hợp đồng này không có thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng", việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán của bị đơn không phải là căn cứ để chấm dứt hợp đồng thuê.

Ngoài ra, việc trả lại căn hộ sẽ gián đoạn hoạt động của toàn bộ khách sạn. Căn hộ trả lại sẽ không thể hoạt động do không đáp ứng đủ điều kiện hoạt động căn hộ du lịch theo Luật Du lịch và không đúng với phê duyệt quy hoạch công năng của khách sạn như Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Qua xét xử, Tòa án xác định Grand Hotel Ha Long là tài sản của Tập đoàn FLC và doanh nghiệp này bán căn hộ cho các nguyên đơn một cách tự nguyện, không trái pháp luật, đã được các bên thực hiện, nên có giá trị pháp lý. Hợp đồng về việc nguyên đơn cho FLC Hạ Long thuê lại căn hộ của mình cũng đúng pháp luật.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê, FLC Hạ Long không thực hiện khoản tạm ứng hay thanh toán nào từ kỳ 2 năm 2020 cho đến thời điểm xét xử dù các nguyên đơn nhiều lần có văn bản và thông báo yêu cầu.