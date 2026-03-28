Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phát hành trái phép hóa đơn

Ngày 20/3, đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ án "Mai Thị Minh - phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Logistics Việt Trung, xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Phòng An ninh kinh tế chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Mai Thị Minh.
Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật, không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, đối tượng đã lập, phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.
Ngay sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Minh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
