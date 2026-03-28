Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phát hành trái phép hóa đơn

  • Thứ bảy, 28/3/2026 08:17 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng ANKT tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội "Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Ngày 20/3, đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ án "Mai Thị Minh - phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Công ty TNHH Logistics Việt Trung, xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng do Phòng An ninh kinh tế chuyển đến để điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định và lệnh đối với Mai Thị Minh.

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty TNHH Logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật, không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế. Tuy nhiên, đối tượng đã lập, phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Ngay sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Minh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tuệ Nhi/An ninh thủ đô

Logistics Việt Trung Chủ Logistics Việt Trung Cty Logistics Việt Trung Gđốc Logistics Việt Trung Thanh Hóa Cao Bằng Logistics Việt Trung Chủ Logistics Việt Trung Cty Logistics Việt Trung Gđốc Logistics Việt Trung

    Luat su tap su nhan 110 trieu dong de 'chay an' hinh anh

    Luật sư tập sự nhận 110 triệu đồng để 'chạy án'

    12 giờ trước 21:16 27/3/2026

    0

    Dù chỉ là luật sư tập sự nhưng Sơn vẫn đặt vấn đề với nạn nhân bỏ 110 triệu để "chạy án" cho chồng. Khi đang nhận số tiền 50 triệu tại văn phòng luật, Sơn bị tổ công tác thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

