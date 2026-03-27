Công an làm việc với Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng

  • Thứ sáu, 27/3/2026 22:16 (GMT+7)
Chiều 27/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với ông Dương Văn Tám, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng (đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng đã vào phòng làm việc của ông Dương Văn Tám, kiểm tra và thu giữ nhiều tài liệu sau khoảng một giờ làm việc.

Lực lượng Công an đưa ông Dương Văn Tám ra khỏi trụ sở làm việc.

Sau đó, lực lượng Công an đã đưa ông Tám cùng nhiều thùng tài liệu rời khỏi trụ sở, di chuyển về nhà riêng của ông tại đường Nguyễn Lương Bằng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để tiếp tục làm việc.

Cách đây khoảng 1 tuần, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã có mặt, kiểm tra tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng, cơ sở đặt ở phường Phan Thiết.

Công an có mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh. Ông Dương Văn Tám đã đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm trong khoảng 8 năm qua.

Khắc Lịch/Công an nhân dân

