Tạm giữ tài xế Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

Điều khiển xe Lexus tông liên hoàn 5 ôtô và 1 xe máy trên phố Trung Kính khiến nhiều xe hư hỏng, tài xế bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngày 27/3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế ôtô Lexus liên quan vụ tai nạn xảy ra đêm 25/3 trên phố Trung Kính.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h53 ngày 25/3, anh V.Q.C. (SN 1987, trú tại Hà Nội) điều khiển ôtô Lexus RX350 BKS 30K-201.xx di chuyển theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa), xe đã va chạm với ôtô BKS 30L-665.xx do anh L.T.T. (SN 1994, trú tại Hà Nội) điều khiển cùng chiều.

Hiện trường xe Lexus gây tai nạn liên hoàn 6 phương tiện trên đường Trung Kính. Ảnh: Công an phường Yên Hòa.

Sau cú va chạm, xe Lexus tiếp tục lao lên phía trước, lấn sang làn đường ngược chiều và đâm liên tiếp vào 4 ôtô cùng một xe máy khác, gây tai nạn liên hoàn.

Tại hiện trường, cú tông mạnh khiến chiếc Lexus RX350 bị lật ngửa, phần đầu và đuôi xe biến dạng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Vụ tai nạn khiến một người đi xe máy bị đa chấn thương, hiện điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết qua kiểm tra nồng độ cồn, lái xe không vi phạm. Tài xế khai nhận thời điểm xảy ra tai nạn có biểu hiện buồn ngủ, mất tập trung, sau va chạm ban đầu đã hoảng loạn, đạp nhầm chân ga dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Tài xế đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra. Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.