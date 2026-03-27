Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông cùng người thân lên kịch bản trốn thuế

VKSND tối cao (Vụ 3) hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án khai thác quặng titan trái phép hơn 459.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Truy tố 28 bị can về nhiều tội danh

Liên quan đến vụ khai thác quặng lậu đặc biệt lớn này, cáo trạng của VKSND tối cao đã truy tố 28 bị can về các tội danh.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng phát hiện sai phạm về thuế của Công ty Cổ phần Rạng Đông (sau đổi thành Tập đoàn Rạng Đông), một doanh nghiệp lớn tại tỉnh Bình Thuận (cũ).

Trong số các bị can có Nguyễn Văn Đông (SN 1962), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Rạng Đông, một người có tiếng tại tỉnh Bình Thuận (cũ) bị truy tố về tội "Trốn thuế".

Chủ tịch Công ty Cổ phần Rạng Đông Nguyễn Văn Đông đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Rạng Đông là công ty tư nhân đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Đông là Chủ tịch HĐQT của Rạng Đông, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của các công ty thành viên, Lê Hoàng Ngân làm Tổng giám đốc. Nguyễn Văn Đông nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả các Công ty thành viên.

Đông giao cho Lê Hoàng Ngân (cháu họ Đông) phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả các Công ty.

Còn Nguyễn Thu Hương Thủy (em họ Đông, Phó trưởng Phòng Tài chính đầu tư Công ty Cổ phần Rạng Đông) quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các Công ty thành viên.

Bị can Phan Thành Muôn và các bị can khác trong vụ án Khai thác quặng titan trái phép hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng . Ảnh: BCA.

"Lách thuế" vì cần tiền mặt chi tiêu

Trong số các Công ty thành viên có Công ty Cổ phần khoáng sản Sông Bình (Công ty Sông Bình) do Phạm Duy Khánh làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật (từ ngày 2/6/2023 đến nay). Công ty Sông Bình có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2023, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Rạng Đông có khó khăn, cần tiền mặt để chi tiêu, nên Lê Hoàng Ngân báo cáo và được Nguyễn Văn Đông đồng ý giao cho Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) trực tiếp trao đổi với khách hàng mua quang Ilmenite của Công ty Sông Bình về việc thỏa thuận bán quặng với giá thực tế cao hơn giá ghi trên hợp đồng, xuất hóa đơn là giá hợp đồng, còn số tiền chênh lệch sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý, đưa cho Nguyễn Văn Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, khi Trần Thị Lê Vi Vân (Kinh doanh tự do) liên hệ, thỏa thuận mua quặng, Nguyễn Thị Phương Thu đã thống nhất với Vân phải thanh toán đầy đủ tiền sau khi ký hợp đồng, trong đó số tiền ghi trên hợp đồng sẽ được chuyển từ tài khoản của Công ty Châu Thành hoặc Công ty Tân Việt Trung vào tài khoảng Công ty Sông Bình; tiền chênh lệch so với hợp đồng, hóa đơn GTGT, Vân trực tiếp mang đến trụ sở Công ty Sông Bình giao cho Thu.

Từ ngày 5/12/2023 đến 18/9/2024, Trần Thị Lê Vi Vân đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite, tổng giá trị 115,5 tỉ đồng của Công ty Sông Bình.

Đối với 5 hợp đồng mua bán trên, Trần Thị Lê Vi Vân khai, tổng số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là 31,6 tỷ đồng .

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương Thu thỏa thuận giá bán thực tế và trực tiếp nhận từ Vân số tiền chỉ 16,5 tỷ đồng . Tất cả các lần giao nhận tiền đều không có ký nhận.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán 38.000 tấn quặng Ilmenite trên là 16,5 tỷ đồng . Số tiền này không được bộ phận kế toán Công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Theo kết luận giám định thuế, Công ty Sông Bình xuất hóa đơn bán hàng ghi giá bán thấp hơn giá thực tế thanh toán, không nộp thuế dẫn đến thiệt hại thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 3,8 tỷ đồng .

Tại Cơ quan điều tra, các bị can: Nguyễn Văn Đông, Lê Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Phương Thu, Nguyễn Thu Hương Thủy, Trần Thị Lê Vi Vân khai nhận hành vi bàn bạc, thống nhất việc ký hợp đồng và xuất hóa đơn theo giá thấp hơn giá trị thanh toán thực tế, nhận phần tiền chênh lệch để chuyển cho Nguyễn Văn Đông sử dụng, gây thất thoát thuế của Nhà nước.

Cáo trạng xác định hành vi của bị can Nguyễn Văn Đông và các bị can khác đã gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền hơn 3,8 tỉ đồng , phạm tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Đông được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, các bị can đồng phạm có vai trò giúp sức cho Đông.