Dùng súng tự chế sát hại 3 người tại Quảng Trị

Từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, do nghi người vợ ngoại tình, bỏ mặc 2 con nhỏ và có lời lẽ thách thức, người chồng gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Sáng 27/3, lực lượng chức năng xã Kim Điền (Quảng Trị) cho biết đã vận động đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền; tạm trú tại Đà Nẵng) ra đầu thú sau khi gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân kéo dài. Đáng chú ý, người vợ bị cho là có quan hệ ngoài luồng, bỏ mặc 2 con nhỏ, đồng thời có những lời nói mang tính thách thức, khiến mâu thuẫn giữa 2 bên căng thẳng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan chức năng.

Tối 26/3, Đạo thuê taxi từ Đà Nẵng về Quảng Trị để tìm gặp vợ nhằm "giải quyết chuyện gia đình". Tuy nhiên, khi đến khu vực thôn Liêm Hòa (xã Kim Phú), tài xế phát hiện biểu hiện bất thường và ý định gây án của Đạo nên tìm cách can ngăn.

Ngay lập tức, đối tượng đã ra tay sát hại tài xế rồi kéo thi thể vào vườn tràm nhằm phi tang. Sau đó, Đạo điều khiển chiếc taxi về nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình (xã Kim Điền). Khoảng 22h5 cùng ngày, đối tượng dùng súng tự chế bắn chết mẹ vợ, đồng thời bắn bố vợ trọng thương, hiện được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Gây án xong, Đạo tiếp tục lái xe bỏ trốn, cố thủ trên xe và liên tục livestream khi di chuyển. Đối tượng sau đó quay về nhà bố mẹ ruột để gặp con rồi tiếp tục cố thủ.

Nhận được tin báo, Công an xã Kim Điền phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, lực lượng Biên phòng và các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai vây ráp, đồng thời vận động gia đình thuyết phục đối tượng. Đến khoảng 4 giờ sáng 27/3, Đạo đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.