Cựu phó giám đốc sở nhận tiền để 'lấp liếm' sai phạm của doanh nghiệp

Thực hiện chức năng giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận - cũ) đã đều đặn nhận tiền để "lấp liếm" sai phạm cho doanh nghiệp.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Phan Thành Muôn (Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh) bị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ". Bị can Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận - cũ) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Theo cáo trạng truy tố, để thu lợi bất chính, từ ngày 12/10/2020 đến 30/9/2024, ông chủ Tập đoàn Hưng Thịnh Phan Thành Muôn đã chỉ đạo cấp dưới khai thác quặng titan vượt độ sâu vào khối tài nguyên chưa được cấp phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi được cấp phép hàng năm và đã có hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng bị khai thác trái phép.

Bị can Phan Thành Muôn, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh khi chưa bị truy tố

Trong khi đó, nhằm quản lý hoạt động khai thác khoáng sản (titan) của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận (cũ) đã thành lập Tổ giám sát 117 do bị can Phan Thị Xuân Thu (khi đó là Phó Giám đốc sở) làm tổ trưởng.

Trong năm 2022, Tổ giám sát 117 đã 3 lần kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh và phát hiện Công ty HTZT (Tập đoàn Hưng Thịnh góp vốn) khai thác vượt độ sâu, tái phạm, thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác.

Trước sai phạm này, Phan Thành Muôn đã trực tiếp gặp gỡ và chỉ đạo Trần Vũ Phương (nhân viên Tập đoàn Hưng Thịnh) gặp, đặt vấn đề nhờ Phan Thị Xuân Thu bỏ qua hoặc điều chỉnh lỗi vi phạm theo hướng có lợi cho Công ty HTZT. Bị can Thu đồng ý và chỉ đạo ông Lê Trung Khánh (thư ký Tổ giám sát) sửa biên bản giám sát theo nội dung mà Muôn và Phương đề nghị.

Sau khi biên bản giám sát (đã chỉnh sửa) được thông qua, theo chỉ đạo của Muôn, Trần Vũ Phương gặp, đưa tiền cho Thu và các thành viên Tổ giám sát 20-200 triệu đồng, tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng .

Ngoài ra, sau lần kiểm tra giám sát ngày 22/11/2022, ông chủ Tập đoàn Hưng Thịnh còn trực tiếp gặp và đưa 500 triệu đồng cho Thu để xin bỏ qua sai phạm. Tổng số tiền Muôn đưa cho Thu và đoàn kiểm tra giám sát là hơn 1,6 tỷ đồng .

Cáo trạng xác định các lần nhận tiền của bị can Thu và các thành viên tổ giám sát là ngày 12/4/2022, Công ty HTZT vi phạm khai thác ở cote +35 m, vượt độ sâu 5m so với quy định của giấy phép khai thác, trên phạm vi khai thác khoảng 60ha và thuộc trường hợp phải tước giấy phép.

Tuy nhiên, ngay sau đó, biên bản giám sát đã được điều chỉnh thành Công ty HTZT vi phạm khai thác vượt độ sâu ở cote +36 m (không thuộc trường hợp khai thác không có giấy phép).

Khi biên bản giám sát được thông qua, Trần Vũ Phương đã gặp, đưa cho Thu 200 triệu đồng và các thành viên khác của tổ giám sát 30-100 triệu đồng, tổng cộng 390 triệu đồng.

Lần giám sát thứ hai (ngày 28/7/2022), Công ty HTZT tiếp tục khai thác trái phép vượt quá chiều sâu cote +40 m, thuộc trường hợp hành vi tái phạm trong việc khai thác vượt độ sâu, bị tước giấy phép theo quy định. Tuy nhiên, biên bản giám sát đã không ghi nhận vi phạm khai thác vượt độ sâu cote +40 m.

Sau khi biên bản giám sát lần hai được thông qua, Muôn tiếp tục chỉ đạo Phương gặp và đưa 330 triệu đồng cho Phan Thị Xuân Thu và các cán bộ khác. Trong đó, cán nhân bị can Thu nhận 200 triệu đồng.

Lần giám sát thứ 3 vào ngày 22/11/2022 cũng tương tự. Sau khi Công ty HTZT lại tái phạm sai phạm, Muôn gặp bị can Thu nhờ bỏ qua lỗi vi phạm và đưa 500 triệu đồng cho Phó giám đốc Sở TN&MT vào ngày 4/12/2022.

Bị can Thu sau đó đã chỉ đạo sửa lại biên bản giám sát, điều chỉnh hành vi khai thác vượt độ sâu từ cote +10 m đến cote +22 m thành độ sâu cote +36 m.

Sau khi biên bản giám sát ngày 22/11/2022 được thông qua, Phan Thành Muôn chỉ đạo Trần Vũ Phương gặp và đưa 410 triệu đồng cho tổ giám sát. Trong đó, đưa cho Thu 200 triệu đồng, các thành viên khác nhận 30-100 triệu đồng.

Cáo trạng xác định cả 3 lần kiểm tra giám sát, cựu Phó Giám đốc sở TN&MT tỉnh Bình Thuận - Phan Thị Xuân Thu đã nhận 1,1 tỷ đồng từ ông Phan Thành Muôn (chủ Tập đoàn Hưng Thịnh).