Điểm nghi vấn cần làm rõ trong vụ xe Lexus gây tai nạn liên hoàn

Theo quan điểm của luật sư về vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính (Yên Hòa, Hà Nội), trong bối cảnh người điều khiển phương tiện hoàn toàn tỉnh táo, không chịu tác động của rượu bia hay các chất kích thích, đồng thời vẫn có đầy đủ khả năng nhận thức và năng lực điều khiển hành vi, cần đặt ra nghi vấn liệu việc tăng ga này có phải là hành động mang tính chủ ý hay không?

Đêm 25/3, tại khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa, TP Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện (6 ôtô, 1 xe máy), khiến 1 người bị thương nặng, nhiều phương tiện hư hỏng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại vụ việc. Qua clip cho thấy diễn biến như sau: Xe Lexus RX350 màu trắng đâm vào đuôi ôtô BKS 30L-665.XX khi xe này đang trong trạng thái dừng chờ đèn đỏ.

Sau va chạm, một người phụ nữ trên ôtô bị đâm đã xuống xe xem xét tình hình, xe Lexus RX350 đứng im khoảng chục giây, rồi tiếp tục tăng ga đẩy ôtô BKS 30L-665.XX đi một đoạn, khiến xe này bẻ lái sang bên phải, và ôtô Lexus thoát lên, tăng tốc rất nhanh về phía trước, lao về hướng dòng xe cũng đang dừng đèn xanh đỏ ở chiều đường ngược lại, gây ra vụ tai nạn liên hoàn 6 ôtô, 2 xe máy.

Sau vụ tai nạn, cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe Lexus và xét nghiệm chất kích thích, kết quả đều "Âm tính". Ngày 26/3, cơ quan chức năng phát đi thông tin xác định nguyên nhân sơ bộ ban đầu do tài xế xe Lexus RX350 "không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ". Khi thông tin này được đưa ra, nhiều người không khỏi 'băn khoăn' vì diễn biến vụ tai nạn được người dân ghi lại không cho thấy dấu hiệu tài xế xe Lexus "thiếu quan sát".

Cùng với đó, khi ôtô Lexus và ôtô BKS 30L-665.XX va chạm, thì có 1 người phụ nữ đứng kế bên. Nhiều người đặt ra nghi vấn rằng có phải đã xảy ra mâu thuẫn trước đó giữa 2 xe này, dẫn đến việc xe Lexus 'húc đuôi' và đẩy xe 30L-665.XX đi một đoạn, trước khi mất lái gây tai nạn liên hoàn?

Để làm rõ hơn nghi vấn nêu trên, PV Tiền Phong đã liên hệ với nam tài xế ôtô BKS 30L-665.XX, anh này cho biết: Khi bị xe Lexus đâm vào phía sau, người phụ nữ đi cùng xe đã xuống kiểm tra. "Tôi thấy xe Lexus màu trắng đâm vào phía sau và từ từ đẩy xe mình về phía trước", nam tài xế này nói.

Hiện vụ tai nạn giao thông nói trên được cơ quan công an thụ lý điều tra, song trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Tuấn Anh cho rằng căn cứ vào những dữ liệu hình ảnh và thông tin hiện có, vấn đề cần được làm rõ là hành vi tăng ga của tài xế sau va chạm xuất phát từ lỗi vô ý hay có yếu tố cố ý.

Theo đoạn video trước thời điểm xảy ra tai nạn liên hoàn cho thấy, chiếc ôtô Lexus đã va chạm với một phương tiện khác. Sau đó, chiếc ôtô Lexus bất ngờ di chuyển, đẩy xe phía trước một đoạn trước khi tách ra và lao sang phần đường đối diện.

"Trong bối cảnh người điều khiển phương tiện hoàn toàn tỉnh táo, không chịu tác động của rượu bia hay các chất kích thích, đồng thời vẫn có đầy đủ khả năng nhận thức và năng lực điều khiển hành vi, cần đặt ra nghi vấn liệu việc tăng ga này có phải là hành động mang tính chủ ý hay không", luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Luật sư Tuấn Anh cho rằng trường hợp lỗi vô ý như một số thông tin đăng tải là do buồn ngủ, mất tập trung và không phân biệt được chân ga và chân phanh. Mặc dù người điều khiển không có chủ đích gây ra tai nạn, hành vi vẫn bị coi là vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Cơ quan điều tra sẽ có trách nhiệm giám định mức độ tổn hại sức khỏe của các nạn nhân cũng như mức độ thiệt hại về tài sản.

Nếu mức độ thiệt hại về sức khỏe của 1 người từ 61% trở lên hoặc về tài sản ở mức từ 100 triệu đồng trở lên, người điều khiển phương tiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự hiện hành với mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, dựa vào mức độ thiệt hại về người và tài sản.

Nếu cơ quan chức năng xác định tài xế có hành vi cố ý, người này có thể bị xem xét dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, bởi hành vi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn giao thông với mức hình phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Về thiệt hại xảy ra với phương tiện, trong trường hợp giá trị thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, cơ quan điều tra cũng có thể xem xét thêm dấu hiệu của tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

"Tùy theo giá trị tài sản và tính chất, mức độ vi phạm. Nếu tài sản thiệt hại từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng (hoặc dưới 2 triệu nhưng thuộc các trường hợp đặc biệt như tái phạm, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội…), thì có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm", luật sư Tuấn Anh cho biết.

Bên cạnh đó, người gây tai nạn còn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại. Căn cứ theo Khoản 1 Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, Người nào có hành vi xâm phạm đến tính mạng hoặc sức khoẻ, xâm phạm danh dự mất uy tín, nhân phẩm và tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác mà gây ra thiệt hại trên thực tế thì phải tiến hành hoạt động bồi thường theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác như do trường hợp bất khả kháng nằm ngoài ý chí của con người hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại...

Theo luật sư Tuấn Anh, dù là lỗi vô ý hay cố ý, người gây tai nạn vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý tương xứng với hậu quả đã gây ra.

Như tin đã đưa, khoảng 23h20, anh V.Q.C (SN 1987, trú tại Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều khiển ôtô Lexus RX350 BKS 30K-201.XX lưu thông trên đường Trung Kính theo hướng từ Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy. Khi đến khu vực ngã tư Trung Kính - Hạ Yên Quyết, ôtô Lexus xảy ra va chạm với ôtô BKS 30L-665.XX đi phía trước. Sau va chạm, ôtô 30K-201.XX tiếp tục lao về phía trước, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với 4 ôtô và 1 môtô. Qua kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích chưa phát hiện tài xế vi phạm. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.