Phá tụ điểm 'hàng đá' trong khu dân cư, thu giữ hơn 1,2 kg ma túy

Công an phường Tân Ninh (Tây Ninh) cho biết phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh triệt phá tụ điểm tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn ngay trong khu dân cư, thu giữ hơn 1,2 kg ma túy đá.

Theo điều tra ban đầu, lúc 15h30 ngày 24/3, Công an phường Tân Ninh chủ trì, phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bất ngờ đột kích căn nhà thuộc hẻm 8, đường Huỳnh Công Giản, khu phố 8, phường Tân Ninh.

Tại đây, lực lượng Công an bắt quả tang Lê Quan Nhân (SN 1993, ngụ khu phố 8, phường Tân Ninh) tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng cùng số ma túy được ngụy trang tinh vi.

Khám xét phòng ngủ của Nhân, cơ quan Công an phát hiện bịch nylon chứa tinh thể nghi ma túy cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy được ngụy trang tinh vi. Đáng chú ý, tại khu vực giá treo đồ trước phòng vệ sinh, CBCS tiếp tục thu giữ một ba lô chứa nhiều gói nylon với tổng khối lượng khoảng 1,2 kg tinh thể nghi là ma túy đá, kèm theo cân tiểu ly.

Qua điều tra đến nay, Nhân bước đầu thừa nhận, cách đây một tuần đã mua số ma túy trên từ một đối tượng tên Dũng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với giá 40 triệu đồng tại khu vực cầu K13 (phường Ninh Thạnh) để tiêu thụ trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng có Nguyễn Hoàng Tý (SN 1995, ngụ xã Hảo Đước). Kết quả kiểm tra chất gây nghiện cho thấy, cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy loại Methamphetamine.