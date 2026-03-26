Vụ tiền ảo của hệ sinh thái ONUS: Các đối tượng huy động hàng tỷ USD

Thực chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sau thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk đấu tranh phá chuyên án triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS với quy mô đặc biệt lớn (các đối tượng đã huy động hàng tỷ USD của các nhà đầu tư).

Trong 2 ngày 20, 21/3/2026, nhiều Tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng; đã ngăn chặn được việc các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Các đối tượng từ trái qua: Thảo, Chiến, Nhân.

Ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984; trú tại số IN đường B4, khu dân cư 91B, phường Tân An, thành phố Cần Thơ; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991; trú tại số 6 dãy số 7, The Mansions Park City, phường Dương Nội, TP Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994; trú tại S1.2006 C1,27 Saigon Riverside Complex, số 04 đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TP.HCM; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG,... phát hành và bán cho nhà đậu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 1) đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tam giam đối với các đối tượng nêu trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhận dân tối cao (Vụ 1) điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo các cá nhân là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; Điều tra viên Lê Đình Lộc, số điện thoại 0692209027) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ, "tiền ảơ", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao. Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra đồng tiền ảo; phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép.

Đồng thời, cũng cảnh giác với việc bọn tội phạm lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ", "khôi phục tài khoản".

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.