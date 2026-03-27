Giải mã vụ 'hô biến' thịt trâu giá rẻ thành thịt bò Wagyu thượng hạng

Phòng CSKT Công an Hà Nội phối hợp các đơn vị Quản lý thị trường thành phố đã phanh phui đường dây chuyên sản xuất, "hô biến" thịt trâu giá rẻ thành thịt bò thượng hạng, thu về siêu lợi nhuận.

Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và 17 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu nhằm tạo vân mỡ, giả thịt bò Wagyu.

Đây là một trong những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Thủ đô trong lĩnh vực kinh tế, góp phần bảo vệ an toàn, sức khỏe và lợi ích của người dân, tuyên chiến với thực phẩm kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng.

Nhóm đối tượng trong vụ việc bị bắt giữ.

Dấu hỏi lớn về đường đi của hàng nghìn tấn "thịt trâu Ấn Độ" giá rẻ?

Theo số liệu của cơ quan chức năng, lượng thịt trâu thải loại giá rẻ từ Ấn Độ nhập khẩu về Việt Nam đang gia tăng mạnh. Trong nửa đầu năm 2025, nước ta đã nhập khẩu tới 103.000 tấn thịt trâu Ấn Độ, tăng 14,2% về khối lượng so với cùng kỳ năm trước.

Đây là giống trâu chuyên nuôi lấy sữa, cho sản lượng sữa cao nhưng chất lượng thịt lại kém, ăn không ngon. Khi hết tuổi khai thác sữa, trâu bị thải loại, giết thịt rồi bán với giá rẻ. Dù vậy, điều nghịch lý là loại thịt này vẫn tiêu thụ mạnh theo đường nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng lại "biến mất" trên bàn ăn của người tiêu dùng, siêu thị, chợ dân sinh… Câu hỏi lớn đặt ra cho các cơ quan chức năng: thịt trâu Ấn Độ sau khi nhập khẩu được đưa đi đâu?

"Từ câu hỏi, vấn đề đặt ra, kết hợp những dấu hiệu bất thường của chuỗi cung ứng thị trường tạo nên một bí ẩn càng thôi thúc mạnh mẽ các cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra án kinh tế tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố (CATP) Hà Nội nỗ lực tìm câu trả lời, đưa sự thật ra ánh sáng", Trung tá Hoàng Thị Việt Hà, điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, chia sẻ.

Sau nhiều tháng lần theo từng dấu vết, đường đi của thịt trâu nhập ngoại, từ các cửa hải quan, vượt qua nhiều khâu vận chuyển, nhiều kho bãi tại các tỉnh thành phố trên cả nước… các trinh sát đã bước đầu phác họa rõ hơn về đường đi của số thịt trâu này, câu hỏi lớn, gần như đã dần hé lộ đáp án.

Số thịt trâu sau khi được nhập về Việt Nam đã được vận chuyển về nhiều kho lạnh, trước khi được đưa đi "hóa phép" trở thành món hàng xa xỉ, được các thực khách săn đón. Những đối tượng, mắt xích đã được dựng lên rõ nét về vai trò trong đường dây.

Trong suốt quá trình điều tra vụ việc này, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo rất quyết liệt, sát sao của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, nhất là Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó giám đốc CATP.

Tại các cuộc họp chỉ đạo án, người đứng đầu CATP, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đã nhấn mạnh: "Đấu tranh với tội phạm an toàn thực phẩm không chỉ để thực thi pháp luật mà là bảo vệ sức khỏe của người dân. Phải coi tội phạm an toàn thực phẩm là 'tội ác âm thầm', các cán bộ chiến sĩ không được phép lơ là, thiếu trách nhiệm trước sức khỏe của đồng bào. Kiên quyết thực hiện phương châm: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm. Phải đánh trúng diện, đánh đúng điểm, triệt xóa tận gốc đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không để hàng kém chất lượng lọt lưới vào thị trường”.

Vị Tổng Tư lệnh của Công an Thủ đô cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế phải phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ đường dây tội phạm lĩnh vực thực phẩm này, đưa ra ánh sáng pháp luật để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của nhân dân, quét sạch thực phẩm bẩn ra khỏi mâm cơm của mọi gia đình. Xử lý nghiêm minh, áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng vì lợi nhuận mà bất chấp tính mạng, sức khỏe của cộng đồng để răn đe chung - "Vì sức khỏe nhân dân - Quyết tâm bài trừ thực phẩm bẩn".

Thịt bò giả thành phẩm bị thu giữ tại các kho.

Đột kích sào huyệt - nơi "hô biến" thịt trâu thành thịt bò thượng hạng

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP, trực tiếp là Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, ngày 19/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP phối hợp lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, các địa điểm sản xuất, kho của các đối tượng nghi vấn tại Hà Nội, Nha Trang, Đà Nẵng, TP.HCM…

Trong đó, tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (Công ty Hida) địa chỉ xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất "biến hóa" thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Tại hiện trường là nhà máy của Công ty Hida, cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ các loại thịt đã đóng gói thành phẩm gồm: Thịt bò Hidasan (Bít tết đầu thăn); Thịt bò Hidasan (Bít tết); Thịt bò Hidasan (Lúc lắc); Thịt bò xay; Thịt bò ngoại thân Hokubeef, Thịt bò "WAGYU King Beef"; nguyên liệu là thịt trâu chưa thành phẩm và một số đã thành phẩm.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ, nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) đã đến Công ty Hida của đối tượng Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng giám đốc để đặt sản xuất thịt trâu giả thành thịt bò. Đối tượng Phước đã in bao bì, nhãn mác và gửi cho Công ty Hida, để đặt sản xuất thịt bò giả.

Theo kết quả xác minh sơ bộ, từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ Phước đã câu kết với Công ty Hida của đối tượng Thảo để sản xuất 14.000 kg thịt trâu giả thịt bò. Đối tượng Thảo mua thịt với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg. Phước tiêu thụ số thịt bò giả trên bán vào các nhà hàng, khách sạn, siêu thị trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng, Nha Trang và TP.HCM. Đối tượng Thảo tiêu thụ thịt bò giả cho các nhà hàng lớn tại địa bàn Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã phối hợp tiến hành khám xét tại nhiều địa phương (Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng), thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 1,7 tấn tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Vì lợi nhuận, bất chấp sức khỏe người tiêu dùng

Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra các kho hàng, nhiều công nhân đang sơ chế thịt trâu Ấn Độ. Tuy nhiên, kiểm tra kho lạnh không phát hiện sản phẩm nào ghi là thịt trâu; thay vào đó là hàng chục mã hàng thịt bò nhập khẩu được đóng gói, dán nhãn: thịt bò bít tết, bò xay, thăn ngoại Hokubeef, "Wagyu"...

Người quản lý kho vẫn thanh minh: "Bên em làm cả thịt bò và thịt trâu, 2 loại riêng biệt. Quy trình sản xuất giống nhau nhưng khách ăn sẽ biết ngay".

Trung tá Hoàng Thị Việt Hà, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết: "Các đối tượng làm cả hai công bố của thịt trâu và thịt bò để trà trộn, che giấu hành vi phạm pháp".

Kết quả giám định tại Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã bóc trần sự thật: trong 29 mẫu thịt bò thu giữ tại công ty HIDA, có 24 mẫu có ADN là thịt trâu. Lúc này, các đối tượng cầm đầu mới thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Tài liệu điều tra cho thấy đường dây này không chỉ tiêu thụ tại Hà Nội mà còn mở rộng sang Đà Nẵng, Nha Trang với khách hàng là chuỗi nhà hàng, khách sạn, siêu thị và cửa hàng bán lẻ. Các kho chứa hàng ở các địa điểm này cũng bị khám xét ngay sau đó.

Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố, cho biết: "Cơ quan công an đã thu giữ 17.000 kg bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu. Với công nghệ tạo vân mỡ nhân tạo và phụ gia tinh vi, người tiêu dùng khó phân biệt thật - giả, vô tình bỏ tiền ăn thịt trâu giá rẻ được "hóa thân" thành thịt bò thượng hạng".

Ngày 6/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm" quy định tại điều 193 BLHS và ra Lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM), Nguyễn Thị Phương Thảo (Tổng giám đốc Công ty CP thực phẩm Hida), Nguyễn Thị Dung (Giám đốc sản xuất Công ty CP thực phẩm Hida) và Nguyễn Thị Thúy Hoa (Kế toán trưởng Công ty CP thực phẩm Hida).

Chuyên án thành công nhưng đặt ra nhiều vấn đề cần suy nghĩ trong công tác kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường. Bởi đằng sau đó là sức khỏe, thậm chí an toàn, tính mạng của người dân.

Thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm về kinh tế luôn được CATP Hà Nội thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả; đồng thời có kế hoạch đấu tranh phòng ngừa từ rất sớm, làm rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm, nên được các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đồng tình ủng hộ.

Đây là một trong những vụ án mang tính chấn chỉnh, cảnh tỉnh hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật có hệ thống, rất đúng với tinh thần "điều tra, xử lý một vụ để góp phần cảnh tỉnh cả vùng, cả nước". CATP Hà Nội kiên quyết đấu tranh phòng ngừa những hành vi tội phạm ảnh hưởng tiêu cực đến tính mạng, sức khỏe và niềm tin của nhân dân. Việc điều tra, khám phá vụ án điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, khẳng định nỗ lực của CATP Hà Nội góp phần minh bạch hóa thị trường, lành mạnh hóa môi trường sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi tối thiểu cho người dân, doanh nghiệp.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ban Giám đốc CATP Hà Nội quán triệt những nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 16/6/2025 là phải kiên quyết đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, để bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người; đảm bảo không có chỗ cho sự gian dối, cần áp dụng pháp luật nghiêm minh, công nghệ hiện đại và lương tri trách nhiệm để ngăn chặn các sản phẩm giả mạo.