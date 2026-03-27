Vì sao AIC 'trúng thầu' 140 tỷ đồng trong vụ án cựu Bộ trưởng Y tế?

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã chỉ đạo cấp dưới cho Công ty AIC của bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn được thi công 2 gói thầu xử lý nước thải, khí thải, cung cấp thiết bị tại 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Trong vụ án, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

2 bị can từng là cấp dưới của bị can Tiến là Nguyễn Chiến Thắng và Huỳnh Hữu Tuấn (cùng là cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và tội "Nhận hối lộ".

2 bị can Thắng và Tuấn bị cáo buộc thỏa thuận ăn chia 5% giá trị thanh toán trước thuế với các nhà thầu thi công 2 dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Viện kiểm sát xác định một trong những doanh nghiệp đã chi "tiền 5%" là Công ty AIC của bị án Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Trước đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị xét xử vắng mặt trong 6 vụ án khác nhau và bị tuyên tổng hình phạt 30 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Nguyễn Thị Thanh Nhàn từng liên hệ và đề nghị bị can Nguyễn Thị Kim Tiến cho Công ty AIC được tham gia vào gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải và sau này vào cung cấp trang thiết bị y tế khi dự án xây dựng 2 bệnh viện cơ sở 2 hoàn thành.

Thời điểm đó, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến nói lại với cấp dưới là bị can Nguyễn Chiến Thắng rằng, Công ty AIC muốn làm gói thầu rác thải, nước thải, khí thải nhưng phải lưu ý giá sẽ rất cao.

Sau đó, Nguyễn Hồng Sơn (cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đã bị phạt tù) gặp và nhờ bị can Thắng tạo điều kiện cho Công ty AIC được tham gia gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải với lời hứa, sẽ cảm ơn Ban Y tế trọng điểm số tiền 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Bị can Thắng tìm hiểu và thấy thiết bị của Công ty AIC có công nghệ tốt và giá không quá cao nên đã báo cáo lại với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến và được đồng ý cho Công ty AIC thực hiện gói thầu này.

Sau đó, bị can Thắng và Liên danh Công ty AIC - Công ty cổ phần Mopha ký 2 hợp đồng với 2 gói thầu, tổng trị giá 140 tỷ đồng . Ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho liên danh nhà thầu này hơn 72 tỷ đồng .

Quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được Ban Y tế trọng điểm tạm ứng, thanh toán, Nguyễn Hồng Sơn đã nhiều lần chi cho bị can Thắng tổng số tiền 1,8 tỷ đồng .

Một doanh nghiệp khác cũng xin gói thầu tại hai dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 là ông Nguyễn Tiến Sơn, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ VFT. Ông Sơn đến gặp bị can Thắng, trao đổi muốn được tham gia các gói thầu và mong muốn được tổ chức hội thảo tại Bộ Y tế để giới thiệu về năng lực, công nghệ của doanh nghiệp "mẹ" của Công ty Công nghệ VFT.

Bị can Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý cho doanh nghiệp "mẹ" tổ chức hội thảo tại Bộ Y tế. Qua đây, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến nhận thấy, doanh nghiệp "mẹ" có thể đáp ứng được yêu cầu của hai bệnh viện nên đồng ý về chủ trương doanh nghiệp "mẹ" của Công ty Công nghệ VFT tham gia hai gói thầu.

Trên cơ sở ý kiến của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến, bị can Thắng giao cấp dưới phối hợp doanh nghiệp "mẹ" của Công ty Công nghệ VFT làm hồ sơ thầu đảm bảo được trúng thầu 2 gói, tổng trị giá 335 tỷ đồng .

Ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng, thanh toán cho doanh nghiệp "mẹ" của Công ty Công nghệ VFT tổng cộng 135 tỷ đồng . Từ số tiền này, Tổng giám đốc Công ty Công nghệ VFT Nguyễn Tiến Sơn đã "lại quả" cho bị can Thắng 4,4 tỷ đồng .