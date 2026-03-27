Bóc trần chiêu huy động hàng tỷ USD của hệ sinh thái ONUS

Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS.

Bước đầu công an xác định các đối tượng trong đường dây đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

Các bị can: Ngô Thị Thảo, Trần Quang Chiến, Vương Lê Vĩnh Nhân (từ trái sang).

Trong 2 ngày 20, 21/3, nhiều tổ công tác tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 người liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng; ngăn chặn được việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (SN 1984, trú tại phường Tân An, TP Cần Thơ; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (SN 1991, trú tại phường Dương Nội, Hà Nội; quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại phường Phú Thuận, TP.HCM; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Hanagold) và một số đối tượng đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng về tội Rửa tiền.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng, đặc biệt là các dự án tự xưng là "hệ sinh thái công nghệ, "tiền ảo", "tiền mã hóa" với cam kết đầu tư thu lợi nhuận cao, hưởng lãi suất cao.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra đồng tiền ảo; phát triển hệ thống "chân rết" để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và các dự án tiền ảo, quảng bá chia tỷ lệ hoa hồng cao, theo mô hình đa cấp trái phép.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với việc bọn tội phạm lợi dụng vụ án này để lừa đảo "rút tiền hộ", "khôi phục tài khoản".

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.