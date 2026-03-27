Chủ tịch Tập đoàn Rạng Đông bị truy tố vì trốn thuế nhiều tỷ

Trong vụ án khai thác trái phép quặng titan hơn 1.500 tỷ đồng xảy ra tại tỉnh Bình Thuận, VKS xác định bị can Nguyễn Văn Đông (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Rạng Đông, sau đổi tên thành Tập đoàn Rạng Đông) bị truy tố về tội "Trốn thuế".

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Đông được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Tập đoàn Rạng Đông là công ty tư nhân đa ngành, gồm 12 công ty thành viên, hoạt động chính trong các lĩnh vực: Đầu tư xây dựng, khoáng sản kim loại, thương mại, dịch vụ và vật liệu xây dựng.

Bị can Nguyễn Văn Đông là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Rạng Đông, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của các công ty thành viên. Trước khi liên quan đến vụ án này, các doanh nghiệp của bị can Nguyễn Văn Đông hoạt động trong nhiều lĩnh vực với nhiều dự án lớn.

Cáo trạng xác định trong vụ án, bị can Nguyễn Văn Đông nắm quyền điều hành, chi phối hoạt động của tất cả công ty thành viên. Bị can Đông giao cho cháu họ mình là Lê Hoàng Ngân làm Tổng giám đốc, phụ trách tài chính, điều tiết dòng tiền của tất cả công ty.

Em họ bị can Nguyễn Văn Đông là Nguyễn Thu Hương Thủy được giao chức vụ Phó trưởng Phòng tài chính đầu tư Tập đoàn Rạng Đông, quản lý toàn bộ tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên.

Trong số các công ty thành viên của Tập đoàn Rạng Đông có Công ty Sông Bình, do Phạm Duy Khánh làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật. Công ty Sông Bình có bộ phận kế toán và hệ thống sổ sách kế toán riêng.

Khoảng cuối năm 2023, tình hình tài chính của Tập đoàn Rạng Đông khó khăn. Để có nguồn tiền mặt phục vụ chi tiêu, bị can Nguyễn Văn Đông đã phê duyệt kế hoạch lách luật sau báo cáo của Lê Hoàng Ngân.

Bị can Nguyễn Văn Đông giao cho Nguyễn Thị Phương Thu (Trưởng bộ phận bán hàng trong nước của Công ty Sông Bình) trực tiếp trao đổi với khách hàng mua quặng Ilmenite.

Nguyễn Thị Phương Thu được giao trọng trách thỏa thuận với đối tác việc làm hợp đồng mua bán quặng với giá thấp hơn thực tế, xuất hóa đơn cũng với giá thấp hơn thực tế. Số tiền chênh lệch, Thu yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt và giao cho Nguyễn Thu Hương Thủy quản lý. Số tiền mặt chênh lệch từ các hợp đồng mua quặng được đưa cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng vào các hoạt động của doanh nghiệp.

Cáo trạng xác định khi bị can Trần Thị Lê Vi Vân (kinh doanh tự do) liên hệ, thỏa thuận mua quặng, thì bị can Nguyễn Thị Phương Thu đã thống nhất phải thanh toán đầy đủ tiền sau khi ký hợp đồng.

Trong đó số tiền ghi trên hợp đồng sẽ được chuyển vào tài khoản Công ty Sông Bình, còn tiền chênh lệch so với hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng, Vân trực tiếp mang đến trụ sở Công ty Sông Bình giao cho Thu.

Từ tháng 12/2023 đến tháng 9/2024, Vân đã sử dụng pháp nhân Công ty Châu Thành và Công ty Tân Việt Trung ký 5 hợp đồng mua 38.000 tấn quặng Ilmenite, tổng giá trị 115,5 tỷ đồng của Công ty Sông Bình.

Đối với 5 hợp đồng mua bán trên, Vân khai tổng số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng là 31,6 tỷ đồng . Tuy nhiên, Thu thỏa thuận giá bán thực tế và trực tiếp nhận từ Vân số tiền chỉ 16,5 tỷ đồng . Tất cả lần giao nhận tiền đều không có ký nhận.

Cơ quan điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị thực tế thanh toán và giá trị theo hợp đồng mua bán 38.000 tấn quặng Ilmenite trên là 16,5 tỷ đồng . Số tiền này không được bộ phận kế toán Công ty Sông Bình hạch toán vào sổ sách, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Theo kết luận giám định thuế, hành vi gian lận này đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Phần tiền chênh lệch được cấp dưới chuyển cho bị can Nguyễn Văn Đông sử dụng, không được hạch toán đầy đủ, gây thất thoát thuế của Nhà nước.

Viện kiểm sát xác định hành vi của bị can Nguyễn Văn Đông cùng các bị can liên quan đã phạm vào tội "Trốn thuế", gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước số tiền gần 3,9 tỷ đồng . Bị can Nguyễn Văn Đông có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Những bị can khác có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực.