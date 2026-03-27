Luật sư tập sự nhận 110 triệu đồng để 'chạy án'

Dù chỉ là luật sư tập sự nhưng Sơn vẫn đặt vấn đề với nạn nhân bỏ 110 triệu để “chạy án” cho chồng. Khi đang nhận số tiền 50 triệu tại văn phòng luật, Sơn bị tổ công tác thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang.

Ngày 27/3, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đang điều tra, làm rõ hành vi của Lê Văn Sơn (33 tuổi, trú tại phường Đông Kinh) khi đang nhận tiền “chạy án” cho nạn nhân đang bị cơ quan công an bắt giữ và khởi tố.

Công an lấy lời khai Lê Văn Sơn về hành vi nhận tiền để chạy án. Ảnh: CALS.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả”, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu TA, trong đó có bị can V.Q.H (chồng của chị L.A.).

Tháng 11/2025, thông qua mối quan hệ xã hội, chị L.A. liên hệ với Sơn để nhờ tư vấn pháp lý cho chồng. Trong quá trình tư vấn, Sơn đặt vấn đề với vợ của bị can bỏ tiền ra để “chạy án” cho chồng.

Trong tháng 12/2025 và 1, Sơn hai lần nhận tiền của chị L.A. tổng số tiền 60 triệu đồng. Đến ngày 24/3, Sơn tiếp tục liên hệ với chị L.A để yêu cầu chuyển thêm số tiền 50 triệu đồng để lo việc cho chồng.

Đến 17h ngày 25/3, tại Văn phòng luật sư Hà Trọng Đại & Cộng sự (địa chỉ: số 02, đường Phố Muối, khối 1, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), khi Sơn đang nhận tiền của chị L.A thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang cùng số tiền mặt 50 triệu đồng. Bước đầu xác minh, nghề nghiệp của Sơn đang chỉ là luật sư tập sự.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo thời gian qua, trên địa bàn cả nước, lực lượng CAND đã đấu tranh, xử lý với nhiều đối tượng giả danh Luật sư, giả danh người đang công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật có khả năng can thiệp, xử lý, chạy án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan thực thi pháp luật cũng như tính nghiêm minh của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị quần chúng Nhân dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng vào các đối tượng tự nhận có khả năng hoặc hứa hẹn “chạy án”, lợi dụng mối quan hệ quen biết nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với tinh thần thượng tôn pháp luật.