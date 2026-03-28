Khám xét nhà riêng Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá Lâm Đồng

Chiều 27/3, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng và nhà riêng của ông Dương Văn Tám - Giám đốc đơn vị này, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Công an đưa ông Tám rời khỏi trụ sở làm việc sau khi khám xét.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều cán bộ công an mặc sắc phục có mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tại đây, lực lượng chức năng đã vào phòng làm việc của ông Dương Văn Tám để kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an dẫn ông Tám rời khỏi trụ sở, đồng thời vận chuyển nhiều thùng tài liệu ra bên ngoài.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục di chuyển đến nhà riêng của ông Tám trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để tiếp tục làm việc.

Theo nguồn tin của phóng viên, ông Dương Văn Tám được xác định có liên quan đến một vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.