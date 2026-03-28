Khám xét nhà riêng Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá Lâm Đồng

  • Thứ bảy, 28/3/2026 07:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khám xét nơi làm việc và nhà riêng ông Dương Văn Tám, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan.

Chiều 27/3, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng và nhà riêng của ông Dương Văn Tám - Giám đốc đơn vị này, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Công an đưa ông Tám rời khỏi trụ sở làm việc sau khi khám xét.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều cùng ngày, nhiều cán bộ công an mặc sắc phục có mặt tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Lâm Đồng, địa chỉ số 52 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Tại đây, lực lượng chức năng đã vào phòng làm việc của ông Dương Văn Tám để kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan công an dẫn ông Tám rời khỏi trụ sở, đồng thời vận chuyển nhiều thùng tài liệu ra bên ngoài.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục di chuyển đến nhà riêng của ông Tám trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để tiếp tục làm việc.

Theo nguồn tin của phóng viên, ông Dương Văn Tám được xác định có liên quan đến một vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

Thái Lâm/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Chân dung nữ CEO bị bắt cùng nhà sáng lập sàn tiền số ONUS

    Cơ quan ANĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Cùng bị khởi tố với vai trò đồng phạm còn có Ngô Thị Thảo, người sáng lập và điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý HanaGold và 5 đối tượng liên quan.

    Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phát hành trái phép hóa đơn

    Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng ANKT tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội "Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

