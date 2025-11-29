Ông Trần Anh Tú làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM

Ông Trần Anh Tú được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) khóa I giai đoạn 2025-2030.

Ông Trần Anh Tú trở thành Chủ tịch HFF khóa I.

Sáng 29/11, đại hội Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) khóa I nhiệm kỳ 2025-2030 khép lại tại khách sạn Đệ Nhất với kết quả ông Trần Anh Tú được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch, mở ra giai đoạn hoạt động đầu tiên của tổ chức sau khi Liên đoàn Bóng đá TP.HCM và Liên đoàn Bóng đá Bình Dương chính thức hợp nhất.

Theo kết quả bỏ phiếu, ông Trần Anh Tú chính thức trở thành Chủ tịch HFF khóa I; các Phó Chủ tịch gồm các ông Nguyễn Đức Thành, Ngô Lê Bằng, Hồ Ngọc Thạch và Ngô Văn Lui. Ông Trần Đình Huấn đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký, cùng ba Phó Tổng thư ký: Đỗ Văn Toàn, Đỗ Hữu Lê Xuân Cường và Hoàng Ngọc Tuấn. Ông Đoàn Minh Xương được bầu làm Trưởng ban Kiểm tra.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Anh Tú nhìn lại những cột mốc nổi bật mà bóng đá TP.HCM đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Dưới sự điều hành và hỗ trợ về chuyên môn, nguồn lực tài chính, bóng đá thành phố liên tục gặt hái thành tích ở nhiều mặt trận. Đặc biệt, bóng đá nữ và futsal vẫn duy trì vị thế dẫn đầu cả nước, không chỉ thống trị các giải quốc nội mà còn cung cấp lực lượng nòng cốt cho nhiều đội tuyển quốc gia, đóng góp vào những dấu ấn của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bước vào nhiệm kỳ mới, HFF xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như kim chỉ nam gồm nâng chất đào tạo trẻ và bóng đá học đường; phát triển CLB đỉnh cao và bóng đá nữ; duy trì thế mạnh futsal; chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức giải; tăng cường vận động tài trợ để mở rộng tự chủ tài chính; và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản trị, thống kê lẫn truyền thông.

Đại hội cũng thông qua Điều lệ khóa I với nhiều điều chỉnh nhằm phù hợp mô hình mới. Trong đó có việc cập nhật trụ sở, mở rộng phạm vi hợp tác quốc tế, cũng như cho phép HFF thành lập doanh nghiệp trực thuộc nhằm tăng tính linh hoạt và hiệu quả tài chính.

Với địa bàn hoạt động được mở rộng sau khi tiếp nhận hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, cơ cấu nhân sự HFF khóa mới được điều chỉnh để đáp ứng quy mô quản lý. Đại hội bầu ra 17 ủy viên Ban chấp hành gồm 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 12 ủy viên đại diện đầy đủ các mảng như bóng đá nam, futsal, bóng đá nữ, đào tạo trẻ, phong trào, tài chính – tài trợ và truyền thông.