Ba nhiệm vụ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Tại buổi lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 chiều 28/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao cho Đoàn Thể thao Việt Nam sứ mệnh lớn lao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: BTC.

Buổi lễ diễn ra trang trọng tại trụ sở Chính phủ, với sự góp mặt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt và Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam – Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh. Đông đảo huấn luyện viên và vận động viên các đội tuyển quốc gia cũng có mặt.

Phát biểu tại Lễ xuất quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi gắm kỳ vọng các vận động viên mang theo khí phách, bản lĩnh và tinh thần quả cảm, thi đấu hết mình vì vinh quang Tổ quốc.

Thủ tướng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của thể dục thể thao và đánh giá cao thành tựu mà thể thao Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Tại SEA Games 32 năm 2023, đoàn Việt Nam giành 136 HCV, 105 HCB và 114 HCĐ, tiếp tục khẳng định vị thế của một nền thể thao giàu nội lực, không ngừng vươn lên trong khu vực. Những thành tích ấy góp phần nâng cao đời sống văn hóa, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và thể hiện hình ảnh Việt Nam hội nhập, tự tin, bản lĩnh.

Trong bối cảnh nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên vừa trải qua thiên tai, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt Nam cũng chính là nguồn động lực để các VĐV bước vào SEA Games 33 với quyết tâm cao nhất. Thủ tướng mong muốn từng VĐV mang trong mình “ngọn lửa trong tim”, ý chí vượt lên giới hạn, thi đấu với tinh thần Việt Nam mạnh mẽ, trung thực và cao thượng.

Thủ tướng cho rằng SEA Games không chỉ là sân chơi cạnh tranh thành tích mà còn là ngày hội tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN. Từ đấu trường này, thể thao Việt Nam cần hướng tới những mục tiêu dài hạn hơn, như tiến đến việc đăng cai Asian Games, Olympic hay World Cup trong tương lai. Thủ tướng đồng thời ghi nhận nỗ lực của nước chủ nhà Thái Lan trong việc tổ chức Đại hội dù chịu ảnh hưởng thiên tai, và nhấn mạnh điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng thích nghi, kỷ luật và tâm lý vững vàng đối với các đoàn thể thao.

Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam là giành từ 90 đến 110 HCV. Ảnh: BTC.

Theo Thủ tướng, đội hình tinh nhuệ hôm nay là kết quả của hành trình khổ luyện, hi sinh thầm lặng của từng HLV, VĐV và chuyên gia. Thủ tướng yêu cầu toàn Đoàn giữ vững tinh thần vượt khó, khẳng định vị thế của Việt Nam bằng ý chí kiên cường, kỷ luật nghiêm túc và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương Bộ VHTTDL và các đơn vị liên quan đã chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 33. Thủ tướng giao Đoàn Thể thao Việt Nam ba nhiệm vụ trọng tâm: thi đấu hết mình và vượt lên chính mình; thể hiện tinh thần fair-play và nét đẹp văn hóa Việt Nam; tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, giữ nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh, sức khỏe xuyên suốt Đại hội.

Thủ tướng nhấn mạnh hàng triệu người hâm mộ cả nước đang đặt trọn niềm tin vào các VĐV và tin tưởng Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí và khí phách để mang về chiến thắng. Thành công tại SEA Games 33 sẽ góp phần tạo khí thế thi đua hướng tới Đại hội Đảng XIV.

Báo cáo tại buổi lễ, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết công tác chuẩn bị được tiến hành ngay sau SEA Games 32, từ xây dựng lực lượng, kế hoạch tập huấn, thi đấu đến bố trí kinh phí, trang phục và điều kiện di chuyển. Trang thiết bị tập luyện được nâng cấp đáp ứng tiêu chuẩn, công tác y tế và phòng chống doping được triển khai nghiêm ngặt theo quy định của WADA. Đoàn cũng hoàn tất phương án phối hợp với Ban tổ chức SEA Games và cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan để bảo đảm an ninh và thông tin liên lạc.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với 1.165 thành viên. Ảnh: BTC.

Tại SEA Games 33, Việt Nam tham dự với 1.165 thành viên, gồm 842 VĐV, 189 HLV và 19 chuyên gia, tranh tài ở 47/66 môn với 443 nội dung. Dù còn hạn chế về kinh phí tập huấn nước ngoài và lực lượng trẻ thiếu kinh nghiệm, Đoàn đặt mục tiêu giành 90–110 HCV, hướng tới giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực và bảo vệ thành tích của hai đội tuyển bóng đá nam – nữ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định toàn Đoàn sẽ thi đấu trung thực, hết mình vì màu cờ sắc áo và mong muốn ngành thể thao tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để hướng đến những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.