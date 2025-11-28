Sức bật mới cho pickleball Việt Nam

Lần đầu tiên, các đơn vị lớn trong hệ sinh thái pickleball cùng ký kết chiến lược, mở ra hướng phát triển đồng bộ cho phong trào tại Việt Nam.

Ngày 28/11/2025, tại sự kiện ra mắt hệ sinh thái pickleball toàn diện, PWC Pickleball công bố đạt thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhóm đơn vị lớn đang hoạt động trong thị trường Pickleball Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một liên minh quy mô như vậy được hình thành, quy tụ các nhà tổ chức giải đấu, đơn vị truyền thông, doanh nghiệp sản xuất dụng cụ và hệ thống giáo dục-đào tạo.

Mục tiêu chung của thỏa thuận là thúc đẩy phong trào pickleball một cách đồng bộ, từ sân chơi phong trào tới hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Các bên cam kết phát triển pickleball tại trường học, câu lạc bộ, doanh nghiệp; chuẩn hóa đào tạo HLV-VĐV; mở rộng cơ hội thi đấu khu vực và quốc tế; đồng thời lan tỏa pickleball qua truyền thông số, sự kiện và hoạt động cộng đồng.

Đại diện ban tổ chức cho biết sự liên kết lần này tạo tiền đề để hình thành một hệ sinh thái trẻ, bền vững và có chiều sâu, thay vì các hoạt động rời rạc như trước đây. Việc nhiều đơn vị vốn thuộc các mảng khác nhau cùng tham gia được kỳ vọng sẽ tạo ra chuẩn mực mới cho giải đấu, đào tạo và quản lý phong trào.

Liên minh pickleball cũng hướng tới việc tăng tốc phổ cập môn thể thao này vào giáo dục, cộng đồng trẻ và doanh nghiệp; đồng thời đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm phát triển Pickleball nhanh tại khu vực giai đoạn 2025-2030.