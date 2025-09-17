Pickleball thế giới hội tụ tại Đà Nẵng với PPA Tour Asia - Vietnam Cup

Hơn 120 tay vợt chuyên nghiệp cùng hơn 1.000 VĐV phong trào trong và ngoài nước sẽ góp mặt tại PPA Tour Asia - Vietnam Cup 2025, sự kiện diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 30/9 đến 4/10.

Giải đấu quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như “G.O.A.T” Ben Johns, Federico Staksrud, Anna Bright, Tyson McGuffin, Tyra Hurricane Black, Zoey Chao Yi Wang, Kaitlyn Christian và Alix Truong. Đây đều là những tên tuổi sở hữu sức hút lớn, hứa hẹn mang đến những màn so tài đỉnh cao ở cả nội dung đơn và đôi.

PPA Tour Asia do UPA Asia điều hành, khởi động từ đầu tháng 7 và đã đi qua các chặng Malaysia, Hong Kong, Fukuoka (Nhật Bản) và TP.HCM. Vietnam Cup 2025 là chặng đấu ở cấp độ Cup, được xem như điểm nhấn quan trọng trong hành trình tìm kiếm ngôi vương châu lục. Thành tích tại giải sẽ được cộng vào bảng xếp hạng khu vực, tạo động lực cạnh tranh mạnh mẽ cho các VĐV.

Bên cạnh chuyên môn, ban tổ chức cũng chú trọng các hoạt động cộng đồng như clinic tập luyện, giao lưu cùng tuyển thủ quốc tế và chương trình trải nghiệm dành cho người hâm mộ pickleball tại Việt Nam. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, thúc đẩy du lịch và kinh tế thể thao, đồng thời đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến mới của bộ môn pickleball trên bản đồ châu Á.

Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 19/9, trước khi các trận đấu chính thức khởi tranh vào ngày 20/9. Toàn bộ giải sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play.