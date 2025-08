Pickleball được thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Theo đề án mới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, Pickleball sẽ là 1 trong 47 môn thi đấu chính thức, với 5 bộ huy chương được trao. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Pickleball tại Việt Nam. Từ một môn thể thao phong trào phổ biến trong học đường, công viên đến các giải đấu bán chuyên, Pickleball đang có bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới chuyên nghiệp hóa.

Việc Pickleball được đưa vào chương trình thi đấu cấp quốc gia không chỉ ghi nhận những nỗ lực xây dựng phong trào của cộng đồng mà còn mở ra cơ hội để các vận động viên Việt Nam hướng đến đấu trường lớn hơn như SEA Games hay Olympic trong tương lai.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ có 47 môn thi đấu với 936 nội dung, gồm các môn thuộc hệ thống Olympic như điền kinh, bơi, TDDC, bóng đá, vật, bắn súng, judo, quyền Anh...; các môn ASIAD như wushu, cầu mây, karate, thể thao điện tử; và nhiều môn SEA Games, thể thao dân tộc như vovinam, đá cầu, kéo co, lân sư rồng, cờ vua, khiêu vũ thể thao... Pickleball sẽ nằm trong nhóm môn thể thao thuộc chương trình SEA Games.

Nhiều môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cũng nằm trong danh sách các môn được tổ chức tại ASIAD 2026 và Olympic Los Angeles 2028. Điều này cho thấy sự đồng bộ và định hướng hội nhập của thể thao Việt Nam với các đấu trường thể thao lớn của khu vực và thế giới.

