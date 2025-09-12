Ông Thaksin có thể trở thành thầy dạy ngoại ngữ trong tù?

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được cho là đang thích nghi tốt với cuộc sống trong tù, khi ông ngủ ngon giấc, ăn uống đầy đủ và hợp tác với quản giáo.

Ông Thaksin được cho là ngủ ngon, ăn uống đầy đủ và hợp tác với quản giáo trong những ngày đầu thụ án tại trại giam Klong Prem. Ảnh: Nation.

Một nguồn tin am hiểu cho biết, trong đêm thứ hai ở trại giam Trung ương Klong Prem, ông Thaksin ngủ yên giấc, không có biểu hiện bồn chồn hay mất ngủ.

Ông cũng không cho thấy dấu hiệu căng thẳng hay trầm cảm, đồng thời tuân thủ hướng dẫn từ cán bộ trại giam, tờ Nation của Thái Lan cho biết.

Nguồn tin từ Cục Cải huấn tiết lộ, để đảm bảo an toàn, trại giam đã sắp xếp một số phạm nhân có hạnh kiểm tốt làm “người kèm” cho ông Thaksin. Những phạm nhân này đã được huấn luyện về sơ cứu cũng như các kỹ năng cần thiết khác trong trại.

Theo The Nation, với kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế và vốn ngoại ngữ thành thạo, một số ý kiến cho rằng ông Thaksin có thể được phép tham gia các hoạt động công ích bên ngoài, chẳng hạn như các buổi thảo luận học thuật tại hội sách hoặc có khả năng sẽ được phân công giảng dạy và hỗ trợ tái hòa nhập cho phạm nhân trong trại giam.

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, theo quy định, trại giam phải lập dự án xin phép Cục Cải huấn trước khi cử phạm nhân tham gia. Nguồn tin dẫn ví dụ ca sĩ Seksan Sukpimai (Sek Loso), người từng được cho phép biểu diễn phục vụ công chúng trong thời gian thụ án.

Theo nguồn tin, khả năng ông Thaksin được ra tù trước khi mãn hạn một năm sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hạnh kiểm trong trại. Quy định ân xá hiện hành như sau:

Phạm nhân hạnh kiểm xuất sắc: được xem xét nếu còn lại không quá 1/3 thời hạn án (tương ứng 4 tháng trong trường hợp của ông Thaksin).

Phạm nhân hạnh kiểm rất tốt: được xem xét nếu còn lại không quá 1/4 thời hạn án (3 tháng).

Phạm nhân hạnh kiểm tốt: được xem xét nếu còn lại không quá 1/5 thời hạn án (2 tháng 15 ngày).

Trước đó, vào ngày 9/9, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên phạt một năm tù giam đối với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, liên quan đến việc ông kéo dài thời gian nằm viện thay vì trực tiếp thụ án trong giai đoạn năm 2023-2024. Tòa án tuyên bố việc ông Thaksin lưu trú tại bệnh viện là trái pháp luật.