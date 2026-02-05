Ông Tập điện đàm với ông Putin và ông Trump

Tối 4/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Chủ tịch Trung Quốc có cuộc gọi trực tuyến với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm tới nay Bắc Kinh vẫn chưa công bố thêm chi tiết về nội dung cuộc trao đổi giữa Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ.

Đây là những cuộc điện đàm đầu tiên trong năm nay của ông Tập với cả ông Putin và ông Trump.

Các cuộc trao đổi của ông Tập với lãnh đạo Nga và Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng, đồng thời các nỗ lực nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine đang được thúc đẩy, khi vòng đàm phán ba bên giai đoạn hai giữa Kyiv, Moskva và Washington bắt đầu tại thủ đô Abu Dahbi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAV) vào ngày 4/2.

Phát biểu trong cuộc hội đàm trực tuyến với nhà lãnh đạo Liên bang Nga, ông Tập nói: “Với tư cách là các cường quốc lớn có trách nhiệm và là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Liên bang Nga có nghĩa vụ cùng nhau huy động nỗ lực toàn cầu để kiên định bảo vệ công bằng và chính nghĩa, kiên định bảo vệ những thành quả chiến thắng của Thế chiến II, kiên định gìn giữ hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm và các chuẩn mực cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời cùng nhau duy trì ổn định chiến lược toàn cầu”.

Trong khi quan hệ giữa Trung Quốc và Liên bang Nga đã tăng cường trong những năm gần đây, với kim ngạch thương mại đạt khoảng 200 tỷ USD vào năm ngoái, thì quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington cũng đã có dấu hiệu ổn định trở lại sau khi ông Tập và ông Trump gặp nhau vào cuối năm ngoái tại Hàn Quốc.