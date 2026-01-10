Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump xác nhận thăm Trung Quốc vào tháng 4

  • Thứ bảy, 10/1/2026 16:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông “rất hợp” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời xác nhận ông có kế hoạch đến thăm Trung Quốc vào tháng 4.

Trump anh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi sau cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại sân bay quốc tế Gimhae, Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn lớn nhất của Nga TASS, khi đề cập đến tình hình Venezuela tại cuộc gặp với các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ trong ngày 9/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ: “Tôi rất hợp với Chủ tịch Tập. Tôi sẽ sang Trung Quốc vào tháng 4”.

Trước đó, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10/2025, ông Trump từng thông báo sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026. Theo Tổng thống Mỹ, sau chuyến thăm của ông tới Trung Quốc, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Đầu tháng 11/2025, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông Trump và ông Tập có thể có 4 cuộc gặp trong năm 2026. Ngoài hai chuyến thăm cấp nhà nước, hai nhà lãnh đạo có thể hội đàm bên lề diễn đàn các nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) tại Doral (bang Florida, Mỹ), cũng như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

An Hòa

Trump Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Nga Tập Cận Bình Trung Quốc Mỹ gặp

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

'Vang den' Venezuela va cuoc so gang My - Trung hinh anh

'Vàng đen' Venezuela và cuộc so găng Mỹ - Trung

3 giờ trước 14:42 10/1/2026

0

Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ hiện nắm quyền định đoạt dầu mỏ Venezuela, nhưng tuyên bố cứng rắn đó có thể động chạm tới lợi ích của Trung Quốc.

Trung Quoc canh bao nguy co 'luat rung len ngoi' hinh anh

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ 'luật rừng lên ngôi'

7 giờ trước 11:07 10/1/2026

0

Cảnh báo nguy cơ thế giới trượt về “luật rừng”, Bắc Kinh cho rằng việc Mỹ tiếp tục rút khỏi các thể chế đa phương đang làm suy yếu nền tảng của hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên Liên Hợp Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý