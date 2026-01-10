Ông Trump xác nhận thăm Trung Quốc vào tháng 4

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông “rất hợp” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời xác nhận ông có kế hoạch đến thăm Trung Quốc vào tháng 4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao đổi sau cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại sân bay quốc tế Gimhae, Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn lớn nhất của Nga TASS, khi đề cập đến tình hình Venezuela tại cuộc gặp với các lãnh đạo ngành dầu khí Mỹ trong ngày 9/1 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ: “Tôi rất hợp với Chủ tịch Tập. Tôi sẽ sang Trung Quốc vào tháng 4”.

Trước đó, sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 10/2025, ông Trump từng thông báo sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4/2026. Theo Tổng thống Mỹ, sau chuyến thăm của ông tới Trung Quốc, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Đầu tháng 11/2025, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông Trump và ông Tập có thể có 4 cuộc gặp trong năm 2026. Ngoài hai chuyến thăm cấp nhà nước, hai nhà lãnh đạo có thể hội đàm bên lề diễn đàn các nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) tại Doral (bang Florida, Mỹ), cũng như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến (Trung Quốc).