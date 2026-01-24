Ông Trump cám ơn ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau khi Bắc Kinh phê duyệt thỏa thuận cho phép các nhà đầu tư Hoa Kỳ thâu tóm 80,1% hoạt động của TikTok tại thị trường Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một cuộc họp ở Hàn Quốc hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Trên nền tảng Truth Social ngày 23/1, ông Trump bày tỏ sự hài lòng về thương vụ mà ông mô tả là một "kết thúc đẹp đẽ và vĩ đại". Tổng thống Mỹ ca ngợi quyết định phê chuẩn thỏa thuận của ông Tập và thừa nhận rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc lẽ ra đã có thể chọn không thông qua nó.

Bên cạnh đó, ông Trump tiết lộ TikTok đã hỗ trợ đắc lực trong việc giúp ông giành thiện cảm từ nhóm cử tri trẻ năm 2024.

Mỹ nắm quyền kiểm soát áp đảo TikTok USDS

Theo The Nation, cuộc chiến kéo dài gần 6 năm cuối cùng đã đi đến hồi kết với việc thành lập liên doanh mới mang tên TikTok USDS Joint Venture LLC. Công ty độc lập này được ra đời sau sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump.

Theo thỏa thuận, các nhà đầu tư và công ty Mỹ nắm giữ tổng cộng 80,1% cổ phần của liên doanh mới, trong khi công ty mẹ từ Trung Quốc là ByteDance chỉ còn giữ 19,9% cổ phần.

Ba cổ đông lớn cùng nắm giữ tỷ lệ 15% cổ phần trong TikTok USDS bao gồm: Oracle dưới quyền ông Larry Ellison (người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump), quỹ đầu tư công nghệ Mỹ Silver Lake, và đơn vị đầu tư AI MGX đến từ UAE.

Ngoài ra, các nhà đầu tư khác (bao gồm văn phòng gia đình của tỷ phú Michael Dell và Quỹ đầu tư chiến lược Vastmere) sẽ nắm giữ 35,1% cổ phần còn lại.

Về nhân sự cấp cao, cựu lãnh đạo WarnerMedia Adam Presser đã được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) của liên doanh mới. Hội đồng quản trị công ty gồm 7 thành viên, trong đó người Mỹ chiếm đa số. Đáng chú ý, CEO toàn cầu Shou Zi Chew vẫn tiếp tục có mặt trong hội đồng nhằm đảm bảo sự kết nối chặt chẽ với các hoạt động quốc tế của nền tảng.

Tăng cường bảo mật: Độc lập thuật toán và dữ liệu

Nội dung cốt lõi của thỏa thuận tập trung vào việc xử lý thuật toán đề xuất nội dung của TikTok - "bí mật kinh doanh" vốn khiến Trung Quốc từng do dự khi chuyển giao. Theo thỏa thuận mới, thuật toán TikTok phiên bản Mỹ sẽ được tách biệt hoàn toàn và huấn luyện lại dựa trên dữ liệu độc lập của người dùng tại Mỹ.

Về hạ tầng dữ liệu, Oracle sẽ trực tiếp giám sát và lưu trữ toàn bộ thông tin người dùng trên các máy chủ đám mây đặt tại Mỹ. Giải pháp này nhằm loại bỏ triệt để những lo ngại về an ninh quốc gia mà Washington đã đặt ra trong nhiều năm.

Thương vụ này đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột dai dẳng khởi nguồn từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump (năm 2020), leo thang dưới thời Tổng thống Joe Biden và lên đến đỉnh điểm với đạo luật buộc thoái vốn hoặc cấm hoạt động vào năm 2024.

Dù từng bị gián đoạn truy cập ngắn ngủi vào đầu năm 2025, nhưng chính sự can thiệp của ông Trump cùng các quyết định trì hoãn lệnh cấm đã mở đường cho các cuộc đàm phán với Bắc Kinh tiếp tục, dẫn tới thỏa thuận cuối cùng.

Nhờ đó, hơn 200 triệu người dùng và 7,5 triệu doanh nghiệp Mỹ vẫn có thể duy trì hoạt động trên TikTok cùng các ứng dụng "chị em" như CapCut và Lemon8 dưới sự giám sát của liên doanh mới.

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 23/1, truyền thông quốc tế đề nghị Bộ Ngoại giao Trung Quốc bình luận về việc thành lập Liên doanh TikTok USDS. Trả lời vấn đề này, ông Quách Gia Khôn (Guo Jiakun), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết câu hỏi này sẽ được chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền của Trung Quốc. Ông khẳng định thêm rằng lập trường của Trung Quốc đối với vấn đề TikTok từ trước đến nay là nhất quán và rõ ràng.