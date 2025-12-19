Ông Putin gọi kế hoạch tịch thu tài sản Nga của EU là 'cướp công khai'

Tổng thống Putin chỉ trích gay gắt ý định của EU dùng tài sản Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, cảnh báo hành động này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và làm xói mòn niềm tin vào đồng euro.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo cuối năm ngày 19/12/2025. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại chương trình Đường dây trực tiếp kết hợp họp báo thường niên với chủ đề “Tổng kết năm” vào ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc mô tả hành động của EU là “trộm cắp” là chưa chính xác, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Trộm cắp là chiếm đoạt tài sản một cách bí mật. Còn ở đây, họ định làm điều đó công khai. Đó là cướp”, ông nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo Nga, chính những hậu quả tiềm tàng đã khiến EU chưa thể hiện thực hóa kế hoạch này.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, EU đã đóng băng lượng lớn tài sản của Nga, với tổng giá trị ước tính gần 250 tỷ USD . Trong nhiều tháng qua, các quốc gia thành viên EU đã tranh luận gay gắt về khả năng sử dụng số tài sản này để tài trợ cho quốc phòng và kinh tế Ukraine.

Tuy nhiên, sau các cuộc đàm phán kéo dài xuyên đêm, EU không đạt được đồng thuận. Thay vào đó, khối này công bố kế hoạch cho Ukraine vay 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD ) để hỗ trợ nền kinh tế và quân đội nước này đến năm 2027, đồng thời để ngỏ khả năng sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa làm bảo đảm cho khoản vay.

Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc tịch thu hoặc sử dụng tài sản Nga sẽ làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin vào khu vực đồng euro. “Đây không chỉ là đòn giáng vào hình ảnh của họ, mà còn là sự phá vỡ niềm tin đối với đồng euro”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng không chỉ Nga, mà nhiều quốc gia khác cũng đang gửi dự trữ vàng và ngoại tệ tại châu Âu.

“Nếu điều này xảy ra, các nước sẽ phải suy nghĩ lại về việc giữ tài sản của mình ở đâu. Hệ quả sẽ không dừng lại ở Nga”, ông Putin cảnh báo, cho rằng hành động này có thể gây xói mòn vai trò của châu Âu như một trung tâm tài chính an toàn trên toàn cầu.

Vào lúc hơn 12h giờ Moscow (16h giờ Việt Nam) ngày 19/12, như thông lệ, tại Trung tâm triển lãm Gostiny Dvor đã bắt đầu Chương trình "Tổng kết năm với Vladimir Putin".

Năm 2025 đánh dấu lần thứ tư Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục kết hợp hai hình thức Đường dây Trực tiếp và Họp báo Lớn, tạo nên một diễn đàn đối thoại đặc biệt, nơi các nhà báo và người dân Nga có thể trực tiếp đặt câu hỏi với nguyên thủ quốc gia.

Toàn cảnh cuộc họp báo cuối năm thường niên tại Moscow (Liên bang Nga) ngày 19/12. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, khác với những năm trước, chương trình tổng kết năm nay không kết nối trực tiếp với các địa phương. Thay vào đó, người dân trên khắp nước Nga được gửi câu hỏi tới Tổng thống trong vòng hai tuần trước ngày diễn ra sự kiện thông qua nhiều kênh, gồm mạng xã hội, đường dây nóng, trang web chính thức và tin nhắn điện thoại.

Điểm mới đáng chú ý trong năm nay là lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào quy trình tiếp nhận và xử lý câu hỏi.

Công nghệ này giúp sàng lọc những vấn đề cần giải quyết khẩn cấp, đồng thời phân loại thẩm quyền xử lý giữa các cấp chính quyền. Nhờ AI, chỉ trong khoảng bảy giây, câu hỏi của người dân đã có thể được chuyển tới đúng cơ quan chịu trách nhiệm.